Castellana (Bari) - Matervolley, anche l’U18 nelle prime otto squadre in Italia 10/06/2019 Dopo l’eliminazione ai quarti dei playoff promozione per la Superlega e dopo quelle sempre ai quarti dell’U14 (poi sesta) e dell’U16 (poi quinta) nelle rispettive finali nazionali, si ferma alle porte della semifinale anche il cammino scudetto della formazione U18 dell’Accademia del Volley Giovanile di Puglia della Materdominivolley.it Castellana Grotte.

I ragazzi allenati da Vincenzo Fanizza, infatti, chiudono all’ottavo posto la Finale Nazionale Giovanile Crai U18 di pallavolo maschile in programma a Chianciano (Si) da giovedì 6 a domenica 9 giugno. Dopo aver superato il girone G al secondo posto con 6 punti (sconfitta al debutto con Trentino Volley per 3-0 e vittorie con Volley Prato e Colombo Genova, sempre per 3-0), l’abbinamento dei quarti non ha premiato la Materdominivolley.it, accoppiata e battuta per 3-1 dal Volley Treviso, laureatosi poi Campione d’Italia U18 al termine della manifestazione.

. Nella poule per determinare le posizioni di classifica tra il quinto e l’ottavo posto, infine, altri due stop con Vero Volley G Action Milano per 3-1 e con Azimut Leo Shoes Modena, sempre per 3-1. Si completa così con un ottavo posto la serie delle Finali Nazionali di pallavolo maschile con la Materdominivolley.it che, pur senza trovare l’acuto tricolore, saluta la stagione 2018/2019 dando continuità ed entrando per tre volte nelle migliori otto squadre d’Italia. A questi ottimi risultati, naturalmente, vanno sommati i podi conquistati nelle competizioni di Lega con il secondo posto in Boy League e il terzo nella Junior League organizzata proprio a Castellana Grotte.

La Finale Nazionale U18, peraltro, chiude il cammino nelle giovanili di un gruppo fantastico, capace di firmare negli scorsi anni diverse affermazioni memorabili e capace di entrare senza dubbio tra le squadre più vincenti di sempre nella storia delle giovanili della Materdominivolley.it e non solo. “Siamo e saremo sempre orgogliosi e anche riconoscenti rispetto a questi ragazzi - ha commentato il presidente Michele Miccolis, presente a Chianciano - Hanno saputo, negli anni, interpretare al meglio lo spirito e i valori della nostra società, ottenendo diversi risultati importanti, ma soprattutto vestendo sempre con grande orgoglio e senso di responsabilità questa maglia. Sicuramente spiace non aver festeggiato con un altro scudetto questo cammino importantissimo, ma l’abbinamento ai quarti con Treviso, avversaria con cui in questi anni più volte abbiamo duellato in campo e a cui vanno i nostri complimenti per lo scudetto conquistato, non ci ha premiato”.



La Materdominivolley.it Castellana alla Finale Nazionale U18: 1 Anthony Storino (2002, S), 2 Damiano Catania (2001, L), 3 Riccardo Milano (2003, O), 5 Alessio Lacatena (2001, P), 7 Francesco Nutricati (2001, S), 8 Nicola Cianciotta (2001, C), 9 Piervito Disabato (2001, S), 10 Ludovico Scardia (2001, C), 12 Damiano Scarpello (2001, S), 13 Gabriele Laurenzano (2003, L), 14 Bruno Floris (2001, O), 17 Michele Paradiso (2001, C), 19 Enrico Coppola (2002, P). All. Vincenzo Fanizza, II All. Simone Giunta.