Matera - Presentazione della I edizione de "La Corsa dei Poveri Cristi”, evento podistico (non agonistico) 10/06/2019 Correre insieme per esorcizzare i drammi quotidiani, senza distinzione di genere, razza, religione, conto corrente: d’altronde – non ci nascondiamo! – poveri cristi lo siamo un po’ tutti. Arriva a Matera la prima edizione de “La Corsa dei Poveri Cristi”, evento podistico (non agonistico) in cui ogni partecipante corre portando con sé una croce: la sua, personale, croce.



Nato nel 2018 all’interno della Community online della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e divenuto ben presto il più popolare tra gli utenti, il progetto rientra dallo scorso marzo nel programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, come Progetto di Comunità. Partecipazione e solidarietà reciproca sono le parole chiave di un’idea nata dal basso, con la volontà di ironizzare sulle piccole disgrazie di ogni giorno dando vita e forma, per la prima vera volta, alla comunità dei poveri cristi di tutto il mondo.



Tutti i dettagli sull’evento e sulle modalità di partecipazione e di supporto saranno resi noti in occasione di una conferenza stampa che si terrà giovedì 13 giugno alle 10.30 nella Sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019 presso l’Ex Convento di Santa Lucia (Via La Vista n. 1, Matera). All’incontro prenderanno parte Anna Calise, Responsabile dei Progetti di Comunità della Fondazione e Luca Acito, ideatore dell’iniziativa, in rappresentanza di tutti i poveri cristi del mondo.