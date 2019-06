Bari - Primi giorni di grande caldo in città: in atto il piano operativo a tutela degli anziani e delle persone fragili. 10/06/2019 DISPONIBILE IL CALENDARIO DI APERTURA DELLE MENSE SOCIALI













Ad integrazione del piano operativo per l’emergenza caldo 2019, l’assessorato al Welfare rende noto il calendario di apertura delle mense disponibili presso le parrocchie cittadine della Caritas diocesana, qui disponibile in allegato.

Si ricorda inoltre che, accanto alla rete parrocchiale, per questa stagione estiva saranno attivi:



Centro Diurno Area 51

Tutti i giorni, compresi i giorni festivi e le domeniche, l’assessorato al Welfare, presso il Centro diurno Area 51 in Corso Italia 81/83, offre:

- 200 pasti al giorno in tutto il periodo estivo, sia a pranzo sia a cena, dal lunedì alla domenica

- servizi di ascolto, orientamento e igiene personale

- 80 lunch box aggiuntivi per i casi segnalati dai servizi sociali

- laboratori diurni per persone senza dimora.



Presidio sociale in piazza Balenzano

Per il mese di luglio la rete del volontariato, con il coordinamento dell’associazione InConTra, assicurerà la somministrazione di pasti nella fascia serale (ore 20,30) presso il presidio di piazza Balenzano

Info: 338 5345870 (dopo le ore 17,00).



“È di stamattina la segnalazione di una condizione di preallerta per la giornata odierna, secondo quanto comunicato dal Centro di competenza nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore - dichiara l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Nei prossimi due giorni le temperature saliranno ulteriormente fino a configurare una situazione di allerta dei servizi sanitari e sociali. Per questo è importante che specialmente gli anziani e le persone più fragili possano contare su una rete di sostegno come quella predisposta a Bari, grazie alla collaborazione di enti, istituzioni, associazioni di volontariato laico e cattolico, che dal 1° giugno al 15 settembre garantisce una serie di servizi e interventi aggiuntivi al fine di fronteggiare i disagi e le problematiche socio-sanitarie legate agli effetti provocati dal caldo”.

Alle attività di contrasto alle ondate di calore, si aggiungerà il programma di iniziative estive promosse dall’assessorato al Welfare e finalizzate a favorire accoglienza, incontro, sostegno sociale e psicologico per le persone e gli anziani soli.



Di seguito si riepilogano i servizi e gli interventi previsti dal Piano Operativo 2019, che si aggiunge a quanto già garantito quotidianamente dal Servizio sociale professionale, dai Servizi socio-sanitari, dal Servizio di Segretariato sociale e dalla Porta Unica di Accesso a sostegno delle persone in situazione di estrema fragilità e solitudine.



SERENITÀ ANZIANI



Il programma promosso dall’assessorato al Welfare intende offrire una serie di azioni a tutela degli anziani in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani, gestito dalla cooperativa sociale GEA.

Per essere inseriti nel programma di Serenità anziani è necessario contattare i Servizi sociali del Municipio di appartenenza.

Info Centro anziani

via Dante 104

Tel 080 5214055 / Numero Verde 800 063538

Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30;

attività decentrate in via Garruba angolo via Trevisani.



Telefono amico

Ascolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine.

Numero Verde 800 063538, attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

Attraverso il Telefono Amico sarà inoltre, possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali e di emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti sociali e sanitari e al PIS, al fine di avviare interventi specifici.



Pony della solidarietà

Consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria.

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,30, da operatori muniti di tesserino di riconoscimento.



Sorveglianza attiva

Attività di monitoraggio quotidiano in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti e in condizioni socio-economiche-ambientali di particolare fragilità, segnalati dai Servizi sociali dei Municipi.



Servizio pasti gratuiti

Distribuzione pasti gratuiti a domicilio, dal 1 al 31 agosto, per 20 anziani in particolare stato di disagio socio-economico.



Sportello psicologico per over 65

Servizio di consulenza psicologica a sostegno di persone al di sopra dei 65 anni.

Il servizio è attivo con cadenza quindicinale:

• il martedì pomeriggio presso il Centro anziani di via Garruba (angolo con via Trevisani) dalle ore 17,30 alle 19,30

• il giovedì mattina presso il Centro anziani di via Dante 104, dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30.



Servizio spazio tempo libero

Programma di attività socio-ricreative estive per anziani autosufficienti residenti a Bari, presso il Centro anziani di via Dante 104.



Presidio di prevenzione effetti ondate di calore sugli anziani

Presso il Centro di via Dante è istituito un presidio per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro e gli anziani inseriti nella banca dati della sorveglianza attiva.



PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)



Numero verde 800 093470

Tel. 080 8493594

Servizio Attivo h 24/24, tutti i giorni dell’anno

È un servizio di intervento in emergenza promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza. Il Pronto intervento sociale è rivolto ad adulti e persone migranti in condizione di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato intervento sociale.





RETE R.O.A.D.

Rete organizzata azioni dedicate alla prevenzione, al monitoraggio e al sostegno



Unità di strada Care for People

È un servizio di prossimità itinerante della città di Bari, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20,00 alle 2,00.

In base al calendario delle uscite, condiviso con la ripartizione Servizi alla Persona, il camper effettua delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e nei luoghi di aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema, a rischio o in stato di emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento verso i servizi socio-sanitari del territorio; mentre alla cittadinanza, in particolare alle fasce più giovani, presenti nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, offre consulenze informative sul tema delle dipendenze patologiche e realizza interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.

Nell’ambito degli interventi relativi al disagio adulto, l’UdS opera in rete con il PIS e i servizi del territorio, appartenenti alle istituzioni pubbliche, del privato sociale o delle organizzazioni di volontariato, laiche o cattoliche.



Medici con il camper

Servizio di unità mobile realizzata dall’associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani Onlus, in rete con l’assessorato al Welfare, per interventi socio-sanitari presso i campi Rom e le aree segnalate dai servizi sociali. Il servizio è attivo il lunedì, il martedì e il mercoledì, dalle ore 19,00 alle 21,30.



Unità di strada Croce Rossa Italiana

Servizio di unità mobile realizzata dalla Croce Rossa Italiana e finanziata dall’assessorato al Welfare per interventi di orientamento e ascolto rivolti a persone senza dimora, con distribuzione di bevande e abiti. Dalle ore 21.30 alle 24 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì (escluso il periodo che va dal 4 al 26 agosto).



Unità di strada – Prossimo Next One

Nel periodo estivo sarà avviato un ulteriore presidio mobile di orientamento socio-sanitario, un servizio di prossimità per la prevenzione di fenomeni di emarginazione, devianza e disagio sociale a cura della coop. soc. Laetitia e Croce Verde Italia.



ACCOGLIENZA ED EMERGENZA ABITATIVA



ENTE REFERENTE INDIRIZZO MODALITÀ ACCESSO



Andromeda

(Notturno) Assessorato al Welfare

Comune di Bari M. Signorile

Taysir Hassan

Corso A. De Gasperi 320/A Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Alloggio sociale Sole Luna

Residenziale Assessorato al Welfare -Comune di Bari) Signorile C. Via Napoli 234/H Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Chill- House- Alloggio in emergenza sociale Residenziale

Assessorato al Welfare Comune di Bari P.I.S. Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Centro di Accoglienza Notturna

“Don Vito Diana”

(per soli uomini) Caritas Diocesana

Don Vito Piccinonna

Sig. Decio Minunno Bari Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Casa di comunità

Villa Marzano

Residenziale

(Assessorato al Welfare)

Comune di Bari Bari Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Casa di comunità

Villa Ata

Residenziale (Assessorato al Welfare) Comune di Bari Palese

Solo su invio Servizio Sociale e PIS





Casa di comunità

Feel at Home

Residenziale

(Assessorato al Welfare) Comune di Bari Gravina Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Casa di comunità

Fondazione Santi Medici

Notturno

(Assessorato al Welfare) Comune di Bari Bitonto Solo su invio Servizio Sociale e PIS

Casa di comunità

Viale Lazio

Residenziale

(Assessorato al Welfare) Comune di Bari Bari Solo su invio Servizio Sociale e PIS



CASA AIN KAREM

(per sole donne)

Caritas Bari-Bitonto e Coop. Soc. mi stai a cuore Bari Caritas





SOMMINISTRAZIONE PASTI, SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO

E IGIENE PERSONALE



Supermarket sociale San Paolo

Promosso dall’ass. InConTra e rivolto alle famiglie già in carico, il supermarket sociale sarà attivo per il mese di luglio presso la sede di via Barisano da Trani 15. Orari: 17,30-19,30.



Emporio e Boutique Sociale Casa delle Bambine e dei Bambini

La “Casa delle Bambine e dei Bambini” è un servizio promosso dal Comune di Bari in collaborazione con la Banca Popolare di Bari e gestito in ATS dal Consorzio Elpendù/ Progetto Città e l’APS Farina 080 Onlus, insieme a una rete di oltre 60 partner locali, con l’obiettivo di offrire aiuto e supporto alla prima infanzia attraverso servizi educativi, percorsi per la genitorialità e fornitura beni di prima necessità.

Il centro polifunzionale offre i seguenti servizi:

- emporio sociale rivolto a 100 famiglie vincitrici del bando annuale per la fornitura di beni e accessori

- boutique sociale rivolta a 100 famiglie vincitrici del bando annuale per la fornitura di abiti per la prima infanzia

- Casa della prevenzione per la prima Infanzia garantisce visite mediche e momenti dedicati alla informazione e prevenzione aperti a tutti su appuntamento

- Odontoiatria sociale pediatrica gratuita aperta a tutti su appuntamento

- Laboratori educativi e consulenze psicologiche e genitoriali gratuiti.

Per maggiori informazioni www.cbb.bari.it

Sede: strada Modugno Carbonara 4/8

Tel. 080 2040908.



Casa delle Culture

Centro polifunzionale stabile di aggregazione, accoglienza, orientamento e dialogo interculturale

- Via Barisano da Trani n. 15. Tel.: 080 5312441.

Sportelli di integrazione socio-culturale per migranti: il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00.



Sportelli di integrazione socio-culturale per migranti

Sede via Dalmazia, 139

Martedì 9,30 -13,30 / 15,00 -18,00

Giovedì 15,00 -18,00.



MOMO: servizio di ascolto telefonico per la prevenzione del disagio psichico e sociale.

Il servizio ha l’obiettivo di rispondere a coloro che soffrono di solitudine e che esitano a condividere le proprie difficoltà ed emozioni con qualcuno che le conosca, preferendo l’anonimato offerto da questo servizio telefonico, promosso dall’associazione “Der Garten”.

Il numero 324 5538188 è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 24h su 24.

I volontari che prestano servizio sono professionisti dell’ascolto partecipato.



URP ASL BA

Telefono: 080 5844091

Numero Verde 800 019467

Per qualsiasi informazione inerente i servizi sanitari per i cittadini, italiani o stranieri, iscrizioni al Servizio sanitario, S.T.P., Servizi di guardia medica attivi contattare il numero 080 5842400 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e il giovedì dalle ore 15,30 alle 18,00.



FARMACIAESTATE

Programma promosso da Federfarma presso le farmacie cittadine per la misurazione gratuita della pressione, la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici, informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci per anziani e adulti in condizione di fragilità.

Le 366 farmacie dell’Area metropolitana di Bari, i presidi sanitari di prossimità, aperti e disponibili anche negli orari notturni e festivi, sono infatti il primo referente per informazioni, sostegno e soluzioni ai disturbi provocati dal caldo. La farmacie si impegnano a effettuare il servizio gratuitamente dal 1 luglio al 31 agosto, in particolare ai soggetti a rischio e a fornire, anche a distanza, corrette indicazioni e consigli utili alla prevenzione di disturbi attribuibili agli effetti del calore, veicolando informazioni e materiale educativo.

Per la ricerca della farmacia più vicina www.federfarma.it



CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI BARI

Servizio gratuito del Comune di Bari – assessorato al Welfare finalizzato all’ascolto, all’accompagnamento, al sostegno psicologico e alla tutela sociale e legale delle vittime di violenza fisica e psicologica, e rivolto a minori e adulti.

Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in strada San Giorgio 21 nel quartiere San Giorgio, offre anche percorsi di orientamento lavorativo, formazione, prevenzione ed educazione all’affettività e promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Numero Verde 800 202330; numero pronto intervento: 392 5114213

Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 18,30, e mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.



CAMA LILA - Centro Assistenza Malati Aids

Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids

Il centro offre ascolto e informazioni su Hiv/Aids, su infezioni sessualmente trasmissibili, su contrasto alle tossicodipendenze, sostegno a donne e bambini affetti da Hiv, assistenza domiciliare integrata a persone affette da Aids conclamata ed effettua test su Hiv su prenotazione.

La sede operativa è in via Castromediano 66.

Tel: 080 5563269

camalila@libero.it

www.camalila.it

Orari apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 12,30; dal lunedì al giovedì, dalle ore 17,30 alle 19,30. Orario HelpLine: lunedì, dalle ore 11,00 alle 12,30, e giovedì, dalle ore 18,00 alle 19,00.



CENTRO ASCOLTO SOCIO-SANITARIO PRESSO PARROCCHIA SANT’ANTONIO

Servizio a cura dell’associazione prof. Nicola Damiani Onlus, in piazzetta Sant’Antonio 5, ogni venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00. È possibile effettuare prenotazioni per screening gratuiti di base rivolti ad adulti e bambini in situazione di disagio (080 5247275/080 5541070).



ASSOCIAZIONE “SCUOLA CANI SALVATAGGIO NAUTICO”

Servizio integrativo di salvataggio e di accoglienza alle persone con disabilità presso la spiaggia “Pane e Pomodoro” ogni domenica, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 fino al 15 settembre.

Info: 329 3173050.



URP COMUNE DI BARI

Numero verde 800 018291 - Tel. 080 5772391

In via Roberto da Bari 1, dal lunedì al venerdì, ore 9,30-13,30; apertura pomeridiana martedì e giovedì, ore 14,30-17,30. Presso la sede della ripartizione Servizi alla Persona, in largo Chiurlia 27,

dal lunedì al giovedì, ore 9,30-13,30; apertura pomeridiana martedì e giovedì, ore 15,00-17,00.

Presso l’URP è possibile essere informati su tutti i servizi territoriali sociali, socio-sanitari e aggregativi.



SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE

È un servizio attivo presso le sedi dei Municipi e itinerante, finalizzato a:

- informare i cittadini su tutti i servizi dal welfare cittadino;

- orientare sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari;

- accompagnare nella compilazione delle istanze di accesso;

- consolidare il rapporto con la cittadinanza e promuovere punti di ascolto e raccolta dei diversi bisogni sociali.



SEDI INDIRIZZO TELEFONO ORARI – front office

Municipio 1

sede Libertà Via Trevisani, 206 0805772914/65

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Municipio 1

sede Japigia Viale Archimede, 41/A 0805773261

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Municipio 2 Stradella del caffe, 26 0805774844

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Municipio 3 Via Luigi Ricchioni, 1 0805774642

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Municipio 4 Via Vittorio Veneto, 92 0805774932

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Municipio 5 Piazza Bellini, 1 0805776043

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Ripartizione alla Persona (piano II) Piazza Chiurlia, 27 0805772508

Dal lunedì al venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15,30-17,30

Ufficio Immigrazione (Piano Terra) Piazza Chiurlia, 27 0805773968

Dal lunedì al venerdì 9-12

Martedì e giovedì 15,30-17,30



Si precisa che gli orari degli sportelli di Segretariato sociale potrebbero subire delle variazioni, in particolare per l’apertura del giovedì pomeriggio.



Il SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE “ON THE ROAD”

È un servizio itinerante che attraversa i 5 Municipi di Bari, in particolare nelle zone dove non sono ubicate le sedi dei servizi socio-educativi territoriali, come di seguito indicato:



GIORNO ORARIO ATTIVITÀ

9:00-13:00 15:00-18:30

LUNEDÌ Municipio I Madonnella - Largo Carabellese

MARTEDÌ Municipio III - Via Virgintino presso Parrocchia dei Lavoratori Municipio IV Mungivacca:

parcheggio in via Ignazio Loiacono

MERCOLEDÌ Municipio I – Torre a Mare

Piazza della Torre Municipio IV Loseto:

via Perrone nei pressi della Chiesa del S.S. Salvatore

GIOVEDÌ Municipio III – Fesca/San Girolamo piazza antistante la Parrocchia San Girolamo Municipio IV Santa Rita:

Via Costruttori di Pace nei pressi della Chiesa

VENERDÌ Municipio V / San Pio Piazzetta Eleonora





SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

Per ogni servizio è previsto un team di professionisti composto dal coordinatore di progetto, psicologi e psicoterapeuti, consulenti legali, pedagogisti, educatori, mediatori familiari e interculturali, assistenti sociali ed esperti di laboratorio.

A gestire i centri, in convenzione con il Comune, sono impegnate realtà del privato sociale in rete con le scuole, i consultori, le parrocchie, i servizi socio-educativi territoriale e la rete delle associazioni socio-culturali e sportive territoriali. Gli otto centri coprono le aree dei cinque Municipi di Bari in modo da distribuire l’offerta anche nelle zone periferiche della città, attraversando quasi tutti quartieri, da San Pio a Libertà, da San Paolo a Japigia, passando per Bari vecchia.

Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, è possibile rivolgersi anche ai Centri servizi per le famiglie presenti in tutti i 5 Municipi di Bari.



Società Cooperativa Sociale “Occupazione e Solidarietà”

Servizio ADI e SAD disabili: numeri di telefono 800 210678 / 340 2621994



ATI Sirio, Occupazione e Solidarietà, fondazione EPASS

Servizio ADI e SAD anziani: numero verde (800 126487) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00.



Inoltre, attraverso l’app “Bari Social”, realizzata dal C.A.P.S. in collaborazione con l’assessorato al Welfare (scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store per smartphone e tablet Android e iOS), sarà possibile segnalare situazioni di emergenza e geolocalizzare l’Unità di Strada.



Si ringraziano tutti gli attori che hanno contribuito ad elaborare il piano cittadino, e in particolare: Prefettura di Bari, associazione Amici del Sermig, Protezione Civile Regione Puglia, Equanima onlus, coop. soc. Comunità San Francesco, Direzione generale e Sanitaria ASL BA, ass. Scuola cani selvaggi nautico e Ali per Volare, Direttore distrettuale ASL BA Ambito Ba, Associazione InConTra, Referenti ASL - Area Immigrati e SFD, Centri Servizi per Famiglie, Servizi Socio-Educativi Municipi, Polizia locale, Cama Lila, ass. Seconda Mamma, Ordine degli Psicologi, Polfer, FEDERFARMA Bari, R.F.I., Terzo Settore P.S.d.Z, Caritas Diocesana, Comunità di S. Egidio, ass. Der Garten e volontari La Piccola MOMO, ass. di volontariato dell’Ambito di Bari, Servizio Sanitario 118, Croce Rossa Italiana, ass. Amici di Cuore, ass. prof. Nicola Damiani e Medici con il Camper, coop. soc. CAPS, coop. soc. GEA, ass. GEP, coop. soc. Servizi Multipli Integrati, coop. Equaltime, Unità di Strada On the road, Gruppo Laetitia, coop. Mi stai a cuore, Croce Verde Italia, Case di comunità, Help At, ATI Sirio, Occupazione e Solidarietà, fondazione EPASS e Servizi Socio Educativi cittadini, Fondazione SS Medici - Bitonto.