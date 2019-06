Bari - Incontro Istituzionale tra il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e gli imprenditori dell'A.F.O.R.P. 11/06/2019 Presso la Presidenza della Regione Puglia si è tenuto l'incontro Istituzionale tra il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e gli imprenditori dell'A.F.O.R.P..



Bari, 11.06.2019 – Richiesta la partecipazione al Comitato per la Spending Review, semplificazione e snellimento delle procedure di gara, piano di investimenti e aggiornamento tecnologico. Questi alcuni dei punti affrontati, nell’incontro che si è svolto presso la Presidenza della Regione, tra il Direttore Dipartimento Salute Dott. Vito Montanaro e una delegazione A.F.O.R.P. guidata dal Presidente Beppe Marchitelli.





Il Presidente Marchitelli ha ringraziato, per la disponibilità ad ascoltare la voce delle PMI che operano nel settore della sanità. Ha sostenuto che le procedure degli acquisti, frequentemente escludono le PMI del territorio, penalizzando anche la sanità, con il rischio che la Puglia resti pericolosamente terra di consumo. "Infatti - ha sottolineato Marchitelli - si potrebbero generare forniture di minore qualità a danno dei cittadini pugliesi. L’AFORP auspica che la Regione Puglia doverosamente possa tutelare prima ancora di garantire, la partecipazione agli eventi competitivi evitando ulteriori penalizzazioni".





Condividendo gli obiettivi di semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure degli acquisti pubblici, generando attraverso cooperazioni proattive servizi efficaci personalizzati e rispondenti ai bisogni.





Marchitelli dopo essersi soffermato sul pericolo dell'autonomia regionale sanitaria, sulle politiche di appropriatezza che servono a ridistribuire le risorse e non a contenere la spesa sanitaria, ha chiesto che si dia seguito alla D.G.R. 237 del 20 febbraio 2018, con l'insediamento dell'A.F.O.R.P. al Tavolo sulla spending review.





Il Direttore Dipartimento Salute Montanaro, si è riservato di approfondire i punti salienti dell’istanza presentata, evidenziando che la governance deve aprirsi verso l’esterno, generando un circuito virtuoso di sinergie e relazioni che rendano osmotico il passaggio di informazioni e competenze, prevedendo il coinvolgimento degli stakeholders.





Inoltre ha confermato la volontà di monitorare le criticità, affinché si riesca ad affrontarle e individuare così percorsi ottimali per la loro risoluzione.







Il Direttore Montanaro vorrebbe superare l'emergenza previste dal Piano di Rientro e programmare piani di investimenti, per garantire aggiornamento tecnologico e migliori servizi sanitari.





La richiesta dell'A.F.O.R.P. di partecipare al Comitato per la spending review è stata accolta positivamente da Montanaro.





Un proficuo ed utile confronto, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e nell'interesse del Servizio sanitario regionale.