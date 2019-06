Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Sannicandro di Bari – Conclusa la XIV edizione di Radici del Sud 11/06/2019 Si è conclusa ieri sera la quattordicesima edizione di Radici del Sud, svolta ancora una volta all'interno dello scenario suggestivo del Castello di Sannicandro di Bari, con il Salone dei vini e degli oli del Mezzogiorno.



Quest’'anno ha ospitato ben 125 aziende vitivinicole e olearie con i migliori prodotti di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, le quali sono state visitate in precedenza da un team di oltre 40 giornalisti e buyer nazionali e internazionali che, tramite degustazioni guidate, hanno potuto decretare i vincitori di questa nuova edizione.

Fuori al Castello si è tenuto il convegno "Scenari mondiali del mercato del vino e il ruolo del Sud" al quale hanno partecipato Antonio Tomacelli (Intravino), Catherin Todd (Forbes USA), Daniele Romano (Comunicazione&marketing Champagne Tarlant), Francesco Bonfio (AEPI/Vinarius), Francesco Muci (responsabile Slowine Puglia), Luciano Pignataro (giornalista de"Il Mattino"), Massimo Tripaldi ( presidente Assoenologi Puglia, Basilicata e Calabria), Nicola Biscardo ( Conexport USA), Robin Kick (Master of Wine) e Sofia Ander (Divinguide.de).

Durante il primo intervento, intitolato I vitigni antichi e il futuro tra Champagne e Sud Italia, si è analizzato e confrontato l'impatto economico di questi vigneti nel panorama attuale e di come ormai il mercato del vino ha subito una notevole variazione.

"Di fatto i nuovi consumatori sono sempre più giovani, il che ha portato i vari produttori a scontrarsi con una nuova richiesta di domanda/offerta " - spiegano Robin Kick e Chaterin Todd - "dove molto spesso questa nuova fascia di mercato è alla ricerca di vini non troppo elaborati, dal punto di vista sensoriale, ma che risultino ‘beverini’ un problema quindi per tutti quei produttori che ora devono comprendere bene a quale fascia di mercato affacciarsi, così come devono cambiare le strategie di marketing; perché se da un lato la Puglia ha la fortuna di avere una grande varietà di cultivar, al tempo stesso si rischia di puntare su descrizioni troppo tecniche che possono poi sviare il consumatore finale".

Seguito poi dal dibattito Sostenibilità, cambiamento climatico e invecchiamento dei vigneti: quanto condizionano il mercato, un tema quello del clima che ormai è divenuto un vero e proprio punto di dibattito "è innegabile ormai che il clima è cambiato, basti pensare come una settimana fa il tempo qui da noi nel sud era quasi autunnale, mentre ora siamo in piena estate" - interviene Francesco Muci -" e questo va ad incidere soprattutto su tutti quei produttori che lavorano in biologico o in biodiversità, un settore di produzione molto scrupoloso per la concessione delle certificazioni, anche se in molte situazioni non sempre sono una garanzia assoluta".

La chiusura dell'evento si è svolta invece nel cortile interno del Castello con il grande banco d'assaggio di tutti i vini e gli oli del concorso a cui sono stati abbinati cinque piatti preparati da altrettanti chef e tutti realizzati attorno al tema Il mare e gli orti del Sud Italia.

Nazario Biscotti del ristorante Antiche Sere di Lesina (FG) il quale ha preparato un carpaccio di cefalo di Laguna con salicornia all'aceto; Leonardo Vescera de Il Capriccio di Vieste (FG) con un rochè di pesce azzurro in crosta di mandorle su guazzetto di pomodoro olive e capperi; Michele di Palma dell'Antica Cucina 1983 di Barletta con i ceci rossi lisci di Cassano con calamaro e musciska; Antonio Scalera de La Bul di Bari con lo sgombro in olio, scalogno affumicato e maionese al bergamotto e Donato Calvi del Ristorante Calvi di Altamura (BA) con un torrone di lenticchie di Altamura IGP (prima nuova ricetta 2019 a livello nazionale).



Di seguito la lista delle Cantine Vincitrici in base alle categorie:

SPUMANTI BIANCHI



WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO I CINQUE CERRI 2015 TENUTA I GELSI

SECONDO CLASSIFICATO COUVÉE BRUT MILLESIMATO 2017 CANTINE STRAPELLUM

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO I CINQUE CERRI 2015 TENUTA I GELSI

SECONDO CLASSIFICATO FRENESIA ROSSOVERMIGLIO



SPUMANTI ROSE'

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO DOVI ROSÈ 2015 FERROCINTO

SECONDO CLASSIFICATO CENTOCAMERE ROSE' 2017 TENUTE BARONE G.R. MACRI'

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO LA STIPULA 2014 CANTINE DEL NOTAIO

SECONDO CLASSIFICATO LEGGIADRO 2015 PRODUTTORI DI MANDURIA



GRECO

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO GRECO BASILICATA 2018 CANTINE STRAPELLUM

SECONDO CLASSIFICATO GRECO DI TUFO CLAUDIO QUARTA D.O.C.G. 2018 SANPAOLO DI CLAUDIO QUARTA

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO GRECO DI TUFO CLAUDIO QUARTA D.O.C.G. 2018 SANPAOLO DI CLAUDIO QUARTA

SECONDO CLASSIFICATO GRECO BASILICATA 2018 CANTINE STRAPELLUM



FIANO

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO CONTRADA SANT'ANIELLO 2015 VIGNE GUADAGNO

SECONDO CLASSIFICATO ZOE 2018 TERRACALO’

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO CONTRADA SANT'ANIELLO 2015 VIGNE GUADAGNO

SECONDO CLASSIFICATO BIANCOFIORE 2018 CANTINE KANDEA



FALANGHINA

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO FALANGHINA DEL SANNIO 2017 ROSSOVERMIGLIO

SECONDO CLASSIFICATO COSTANZA 2017 CANTINE KANDEA

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO CIVICO 2 2018 TENUTA FONTANA

SECONDO CLASSIFICATO LEVATA 2018 MONSERRATO 1973



MALVASIA

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO SERRALTO 2018 CASA VINICOLA COPPI

SECONDO CLASSIFICATO 12 E MEZZO 2018 VARVAGLIONE 1921

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO 12 E MEZZO 2018 VARVAGLIONE 1921

SECONDO CLASSIFICATO SERRALTO 2018 CASA VINICOLA COPPI



GRUPPO MISTO VINI BIANCHI

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO POLLINO BIANCO 2018 FERROCINTO

SECONDO CLASSIFICATO ROCCI 2017 CANTINA COPPOLA 1489

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO GRILLO MAGADDINO 2018 MAGADDINO

SECONDO CLASSIFICATO ADÈNZIA BIANCO 2018 BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO



ROSATI

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO TERRA CRETOSA ALEATICO 2018 BORGO TURRITO

SECONDO CLASSIFICATO KREOS 2018 CASTELLO MONACI

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO PESCAROSA 2018 ELDA CANTINE

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO CIRÒ ROSATO DOC 2018 LIBRANDI

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO TALENTI ROSATO 2017 CANTINA GENTILE

SECONDO CLASSIFICATO ROSATI VENTIFILE 2018 CANTINE TRE PINI



TAURASI

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO TAURASI DOCG 2013 ANTICO CASTELLO

SECONDO CLASSIFICATO PENTAMERONE 2012 CANTINE DELITE

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO PENTAMERONE 2012 CANTINE DELITE

SECONDO CLASSIFICATO TAURASI DOCG 2013 ANTICO CASTELLO



NERO DI TROIA

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO FELICE CECI 2012 GIANCARLO CECI

SECONDO CLASSIFICATO DONNA CLELIA SAN SEVERO NERO DI TROIA DOP 2013 LEONARDO PALLOTTA

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO TROQUÉ 2017 BORGO TURRITO

SECONDO CLASSIFICATO EXAEQUO OTRE NERO DI TROIA 2016 TEANUM

SECONDO CLASSIFICATO EXAEQUO CHERRUG 2013 CANTINE KANDEA



NEGROAMARO

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO SELVAROSSA 2015 DUE PALME

SECONDO CLASSIFICATO DANZE DELLA CONTESSA ROSSO 2017 CANTINE BONSEGNA

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO SALICE 2016 VARVAGLIONE 1921

SECONDO CLASSIFICATO DANZE DELLA CONTESSA ROSSO 2017 CANTINE BONSEGNA



AGLIANICO

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO NAIMA 2010 VITICOLTORI DE CONCILIIS

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO IRPINIA AGLIANICO DOC 2015 2015 TENUTA DEL MERIGGIO

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO NONNA SEPPA 2013 CANTINE DELITE

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO NONNA SEPPA 2013 CANTINE DELITE

SECONDO CLASSIFICATO VALENTINIA 2013 VITICOLTORI LENZA





NERO D’AVOLA

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO LU PATRI 2016 BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO

SECONDO CLASSIFICATO BAGLIO CHITARRA NERO D'AVOLA 2018 CANTINA CHITARRA

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO LU PATRI 2016 BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO

SECONDO CLASSIFICATO NERO D'AVOLA MAGADDINO 2017 MAGADDINO



GRUPPO MISTO VINI ROSSI

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO BARBERA DEL SANNIO 2018 MONSERRATO 1973

SECONDO CLASSIFICATO GRAN TIATI GOLD VINTAGE 2013 TEANUM

WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO PISCRIDDI 2015 TENUTA COBELLIS

SECONDO CLASSIFICATO DUCA SANFELICE 2015 LIBRANDI



PRIMITIVO

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO PAPALE ORO 2016 VARVAGLIONE 1921

SECONDO CLASSIFICATO TUMÀ 2017 MASSERIA CUTURI



WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO ARTAS 2016 CASTELLO MONACI

SECONDO CLASSIFICATO TUMÀ 2017 MASSERIA CUTURI



AGLIANICO DEL VULTURE



WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO LIKOS 2015 VIGNE MASTRODOMENICO

SECONDO CLASSIFICATO FORENTUM 2015 VITIS IN VULTURE



WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO IL NIBBIO GRIGIO 2013 CANTINE STRAPELLUM

SECONDO CLASSIFICATO EXAEQUO STUPOR MUNDI 2014 CARBONE VINI

SECONDO CLASSIFICATO EXAEQUO CALATURI 2014 TENUTA I GELSI



VINI BIOLOGICI

WINE WRITERS

PRIMO CLASSIFICATO FIANO PUGLIA 2018 CAIAFFA VINI

SECONDO CLASSIFICATO L’INSOLITO 2018 MICHELE BIANCARDI CANTINE E VIGNE DAUNE

TERZO CLASSIFICATO CLARA FIANO 2017 GIANCARLO CECI



WINE BUYERS

PRIMO CLASSIFICATO FIANO PUGLIA 2018 CAIAFFA VINI

SECONDO CLASSIFICATO SEGRETO DI BIANCA 2017 MASSERIA CUTURI

TERZO CLASSIFICATO CIVICO 2 2018 TENUTA FONTANA Rberto Magnani