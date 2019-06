Mola di Bari - Prima edizione del Gala della Moda 12/06/2019 Domenica 16 giugno il Gala della Moda a Mola di Bari



In Puglia, una delle regioni più in voga amata da vip e personalità, va in scena il Gala della Moda.

Affacciata sul Mar Adriatico, con il suo imponente Castello Angioino, Mola di Bari sarà protagonista della I Edizione del Gala della Moda che si terrà il 16 giugno alle ore 20.30 in Piazza XX Settembre, dove la fontana monumentale diventerà passerella per gli abiti di alta moda di Froen, Il Paradiso dei Bimbi, Anna Morra Artelier, Lucy & Angy e Michele Gaudiomonte che riceverà un premio alla carriera.

L’evento moda, patrocinato dal Comune di Mola di Bari e dalla Confcommercio, sarà presentato da Daniela Mazzacane, volto noto di Telenorba.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, il coordinamento a Mina Loparco. Il make-up e l’hair style saranno a cura di Tagliati per il successo.

Si ringraziano Casale del Sole, Hotel Gabbiano, Palazzo Pesce, Le Case di Sottovento, Esso Defonte, Stucci Jewels & Home, Romaneuro import Export prodotti ortofrutticoli, Ottomano Servizi sicuri al cittadino, Geopharma naturally healthy, Azienda Agricola Martello Matteo, Itticamola, Il Pneumatico di Tansella