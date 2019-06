15 e 16 giugno BITLIBRI in JAZZ - Piazza Leone - BITRITTO (Bari) 15/06/2019 Due serate completamente dedicate ai libri e al jazz: Bitlibri diventa in Jazz e aggiunge ancora più appeal alla sua già ricca offerta culturale. Questa la principale novità della seconda edizione della manifestazione patrocinata dal Comune di Bitritto e organizzata dal Centro Italiano Femminile di Bitritto, presieduto da Cristina Maremonti, in collaborazione con la libreria Libriamoci, Poesia in Azione e i Presìdi Del Libro, in programma in piazza Leone a Bitritto, nei giorni 15 e 16 giugno, a partire dalle ore 18.30.



Undici autori affermati, musica jazz garantita da Guido Di Leone e la sua scuola “Il Pentagramma” e dal Maestro Paolo Lepore con la sua “Jazz Studio Orchestra”, oltre a diverse esposizioni e un concorso dedicato a “Francesca Pisculli, una donna per la vita”: tutto questo per un weekend coinvolgente.



La cerimonia di apertura è fissata per sabato 15 giugno alle 18,30 con una performance degli artisti del laboratorio creativo “Diamo voce alla musica”. Al termine della loro esibizione lasceranno spazio ai saluti istituzionali, intorno alle 18,45, nello specifico agli interventi di Pino Giulitto, sindaco di Bitritto e Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019.



Poi spazio alla musica e alla letteratura: il primo libro che verrà presentato, alle 19,30, è “L’amore è la risposta” (Giulio Perrone Editore - collana L’erudita) il romanzo di esordio dell’autrice barese Ivana Salvemini che racconta come un piccolo incidente può cambiare il corso della giornata, se non addirittura della vita, dei suoi personaggi. Da qui la riflessione sul caso e sul libero arbitrio. Dialogherà con l’autrice Graziana Moro.



Si continua con i versi di Silvana Kühtz “Manuale di fisica ostica” (Musicaos editore), una raccolta di brevi componimenti in cui l’autrice coniuga le sue grandi passioni, la poesia e la fisica. Sarà intervistata da Maddalena Tulanti.

Il primo momento musicale alle 20.30 a cura del Pentagramma con Alma Trio.

La seconda fase della serata riprende alle 21,15 con la presentazione di “Tutte le prime volte” (Harper Collins) di Paolo Longarini, che dialogherà con Marcella Signorile. Si parlerà di quel momento fatidico in cui un padre inizia a sentirsi tale. Secondo l’autore non c’è un momento preciso, ma quando succede, proprio in quell’istante, ha inizio un’avventura unica. A seguire, “Sigari Cubani” (Albatros Il Filo) di Adriana Fabozzi. L’autrice casertana racconta la storia di una giovane donna che si lascia sedurre da un uomo senza scrupoli ma che da quell’incontro capirà che strada prendere nella sua vita. Con lei dialogherà Mara Chiarelli.



Il programma della prima giornata è ancora fitto di incontri, e così, alle 22,30 verrà proiettato il videospot del fotografo Luciano Anelli “No violenza sulle donne”, per sensibilizzare al rispetto della donna, contro ogni forma di violenza e a seguire musica con il primo album del cantante e attore Giuliano Ciliberti, “Quando il sipario sale”, una raccolta di reinterpretazioni di brani di Charles Aznavour e una canzone originale, con la partecipazione di Annalena Cardenio, attrice barese.



Ultimo libro in programma sarà “Teatro di liberazione” (La Meridiana) un manuale di teatro visuale e sulle arti di strada di Renato Curci che discuterà con Daniela Pellicciari, partendo dalla domanda sul perché si fa teatro. Sarà ancora la musica del Pentagramma con il Trio Maramao, alle 23,00 a chiudere in bellezza la prima serata.



Piazza Leone sarà ancora una volta invasa da libri e musica domenica 16 giugno a partire dalle 18,30 con la presentazione di “Diario intimo” (Edita casa editrice & Librai) della scrittrice tranese Annagrazia Larato, in cui in forma di diario, presenta una panoramica introspettiva delle sue emozioni. Dialogherà con lei Cristina Maremonti. A seguire la professoressa Vittoria Bosna, docente di Pedagogia dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che dialogherà con Graziella Belloli sul suo libro “Itinerari della storiografia educativa” (Cacucci) in cui si affronta il tema della memoria storica che permea i processi di costruzione del nostro universo individuale e collettivo.



Si continua con un romanzo che lascia un po’ d’amaro in bocca dove i sogni dei protagonisti si dissolvono davanti agli altiforni dell’acciaieria. Candidato al Premio Strega 2019 “Sogni e Altiforni” (Edizioni Acar) è stato scritto a quattro mani, da Giordano Lupi e Cristina De Vita. L’autrice sarà presente e dialogherà con Matilde Cafiero.



Lo stacco tra una presentazione e l’altra sarà dato alle 19,30 dalla cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato a “Francesca Pisculli, una donna per la vita”. Tra i giurati ci sono: Magda Terrevoli componente della Sezione Garante dei diritti del Minore e dell’infanzia e dell’adolescenza Regione Puglia (presidente di giuria), Nicola De Matteo poeta e scrittore, presidente dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, Onofrio Pagone, scrittore, opinionista, capo redattore della Gazzetta del Mezzogiorno, Carla Palone della casa editrice Gelsorosso e Patrizia Rossini, scrittrice, dirigente scolastico presso il Circolo didattico Japigia 1-Bari.

A seguire la musica: stavolta è il maestro Paolo Lepore e la Chorus Jazz Orchestra ad animare la serata, alle 20,00. La seconda parte della serata che proseguirà con la presentazione del libro “Oltre Capaci” (Stilo editrice) di Francesco Minervini, docente di lettere classiche nella scuola secondaria superiore che racconta nel suo libro la storia di Rocco Dicillo, un giovane agente di polizia di Triggiano (Ba), agente di scorta al fianco del giudica Giovanni Falcone. Dialogherà con l’autore Carmela Varchetta.



Alle 21,00 Katia Berlingerio dialogherà con Corrado Veneziano su “Ma l’audiolibro è un canone letterario?”, mentre alle 21,30 ancora musica con il maestro Paolo Lepore e la Chorus Jazz Orchestra. Tra i graditi ospiti ci sarà quest’anno anche Gabriella Genisi, con il suo nuovo romanzo “Pizzica amara” (Rizzoli, nella collana Nero Rizzoli) in cui la protagonista è Chicca Lopez, una donna salentina , maresciallo dei carabinieri. A presentare l’autrice ci sarà Lucrezia Trione.

La musica del sassofono farà da sottofondo all’ultimo incontro della serata, alle 22,30, quando Silvana Kühtz dialogherà con Vittorino Curci in un reading “Note sull’arte poetica”. A chiudere la manifestazione, alle 23,00 la musica del maestro Paolo Lepore e il Coro del Faro.



A fare da cornice alle proposte culturali e musicali ci saranno le mostre permanenti di: Dreams- tra mostra e letteratura Pencil Art; Frida Khalo - Mito e realtà CarteM Studio; Dream a Little dream of me Maria Teresa de Palma (Merricat); Bitritto da altre prospettive Rino Peluso photo, Il Filo del Discorso; Identità Mutanti Albert Metasani.



Altra bella novità: una performance di pittura collettiva dal vivo, al ritmo del jazz, dell’artista Maria Pierno, che oltre tutto ha realizzato i premi per i vincitori del concorso.



“La particolarità della rassegna è nella sua organizzazione, realizzata da un'associazione di donne che hanno voglia di far cultura attraverso la letteratura, i versi delle poesie e le note delle canzoni e che, con il supporto di preziosi partner, hanno dato vita a questo festival letterario, – afferma la presidente del Centro Italiano Femminile di Bitritto, Cristina Maremonti -. Tra gli obiettivi dell'evento c’è quello di riqualificare il territorio, valorizzando le periferie e i piccoli borghi come Bitritto che si trova a soli 5 km da Bari”.



Dietro questa seconda edizione c'è davvero tantissimo impegno, la preziosa collaborazione degli sponsor ed anche l’apprezzamento di molte istituzioni che hanno patrocinato l’evento come la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari, la Fondazione Nikolaos, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e l’Istituto Comprensivo “R.Levi Montalcini” di Bitritto.