16 giugno - IL CROSSWAY TRIO PER MUSICA AL GOS - Barletta 16/06/2019 Ultimo appuntamento domenica 16 giugno presso il Laboratorio Urbano GOS



Prosegue con un enorme successo di pubblico la Rassegna Giovane, con Talenti del Jazz, della Musica Popolare, del Crossover, della Creatività, presso il Laboratorio Urbano GOS (Giovani Open Space) del Comune di Barletta, un “Open Space” che ha voluto investire, con unanimi consensi, sul protagonismo giovanile e che considera i giovani la principale risorsa per lo sviluppo di iniziative creative e inedite, di cui i giovani non sono semplici fruitori ma protagonisti attivi, detentori di risorse da scambiare.

Bellissimo e ricco di momenti suggestivi e indimenticabili il concerto del De Luca Trio con un crescendo di emozioni continuamente create dalla bravissima Valentina Leone e dall’impeccabile Duo formato dalla violinista Claudia D’addario e dal pianista Aquilino De Luca, tre musicisti veramente eclettici che hanno rivisitato un repertorio di ampio respiro, spaziando dal repertorio di Morricone ai più celebri brani di Piazzolla, per passare dai celebri classici della canzone antica napoletana tra Di Giacomo, Costa ad altri generi tratti dal repertorio classico. La ricercatezza e la brillantezza del suono di Claudia D’Addario e di Aquilino De Luca, unite all’ammaliante voce del soprano Valentina Leone, hanno totalmente catturato il pubblico rievocando atmosfere oniriche e al tempo stesso frizzanti e coinvolgenti.

A concludere questa intensa Seconda Stagione Concertistica, MusicAlGos, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” , sarà, domenica 16 giugno con porta alle ore 19,00 e inizio alle ore 19,30, il Crossway Trio, che si esibirà in un concerto che punta a risvegliare le coscienze attraverso l’ascolto. Sweet Sweat (il loro primo disco) nasce dall’unione musicale di Fabio Bagnato, chitarre, cajon e voce, Walter Bagnato, fisarmonica e pianoforte e Daniela Fiorentino, clarinetto e clarinetto basso, provenienti da percorsi musicali differenti ma musicisti a tutto tondo con esperienze musicali di notevole prestigio. Le loro esperienze così si mescolano e confluiscono in un percorso nuovo che racchiude vari stili e ritmi di musica.

Il loro è un messaggio di unione, di abbattimento dei confini musicali. L’esibizione live diviene così un mix di generi e di melodie: si passa dalle sonorità folk americane alle sonorità gitane, dai suoni elettronici, dalla sperimentazione contemporanea e dal suono puramente classico, passando per sonorità prettamente bandistiche, cuore pulsante del Sud.

CROSSWAY è l’arte di non circoscrivere confini, marcando e ponendosi trasversalmente tra il concetto di musica colta e quello di musica “leggera” o di facile ascolto.

Il progetto discografico di CROSSWAY, dal titolo “SWEET SWEAT”, trasforma le esigenze dell’ascoltatore in musica attraverso le due personalità artistiche dei fondatori, personalità lontane ma perfettamente complementari, come quelle di Daniela Fiorentino (clarinetto basso) e Fabio Bagnato (chitarre e voce) incamerando l’arte del confronto musicale con semplicità e complicità, un lavoro che per sua natura sfugge ai tentativi di categorizzazione.

La Rassegna è organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con il sostegno del Mibac, il Comune di Barletta nell’ambito della Rete RESONANCE - Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia.

Porta ore 19,00 Inizio ore 19,30 . Biglietto P. U. € 5,00, acquistabili su www.vivaticket.it, presso i punti vendita vivaticket o, la sera degli eventi, presso il Laboratorio Urbano GOS, viale Marconi, 39, dalle ore 18

Info: Associazione Cultura e Musica "G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci