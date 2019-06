Non solo mountain bike alla seconda edizione della Cross Country Città di Noci (Bari) 13/06/2019 A Noci si sta esaurendo velocemente, il countdown per dare il via alla seconda edizione della Cross Country Città di Noci che promette grandi contenuti tecnici e sportivi nella giornata del 16 giugno.

Una manifestazione che vuole far parlare molto di sé grazie agli sforzi organizzativi dell’Asd Nocinbici che vuole offrire un'importante occasione di promozione del proprio territorio per il vasto pubblico dei non addetti ai lavori della mountain bike.

E proprio tra le novità di rilievo di questa edizione spicca quella di partecipare a un tour in sella a dei fantastici quad: il brivido dell’avventura e la libertà di raggiungere mete incredibili immerse nel meraviglioso paesaggio di Puglia, il tutto grazie allo staff di Angelo Ivone (info e contatti 392/2037016www.pugliaquad.it) per conoscere da vicino il territorio circostante al sito medioevale di Barsento dove si concentrerà la location di svolgimento della corsa valevole come prova del circuito Challenge XCO Puglia e prova di campionato regionale FCI Puglia solo per le categorie juniores, élite, under 23 e amatori.

Sul lato tecnico-sportivo, gli organizzatori hanno previsto un doppio appuntamento con la prova percorso nel pomeriggio di giovedi 13 giugno e sabato 15, giorno della vigilia di un appuntamento che si preannuncia di gran livello per il circus della mountain bike pugliese.



ISCRIZIONI E MODALITA’

ID Gara: 148558

Iscrizioni fino alle ore 13:00 del 15/06/2019.

Non è possibile iscriversi il giorno della gara.

Costo iscrizione: 15,00€ +3,00€ per noleggio chip.

(preferiamo pagamento a mezzo Bonifico Bancario)

IBAN: IT42E0200841581000102554068

Intestato a ASD NOCINBICI

Causale: II XC NOCI

(indicando il nome degli atleti iscritti)

iscrizione obbligatoria su k-sport per tutti i tesserati FCI, su ICRON per tutti gli altri (https://www.icron.it/newgo/#/evento/20190535)

Evento Facebook al link https://www.facebook.com/events/2045491489088586/