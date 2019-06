22 giugno - Il fisarmonicista Alberto Nardelli in 'Architetture Sonore' a Tiggiao (Lecce) 22/06/2019 ALBERTO NARDELLI, fisarmonica

in "Architetture Sonore"

Sabato 22 giugno, ore 20,30

Palazzo Baronale Serafini-Sauli, Tiggiano (LE)

Ritorna per il secondo anno consecutivo “Classica d'estate”, la rassegna della Camerata Musicale Salentina realizzata in collaborazione con l'Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart, il Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo e con il patrocinio dei Comuni di Castro, Salve, Tiggiano e Tricase.



Sabato 22 giugno alle ore 20,30 il Palazzo Baronale Serafini-Sauli di Tiggiano ospiterà “Architetture Sonore”, il concerto del fisarmonicista Alberto Nardelli, vincitore dell'11° Concorso Internazionale di Musica Classica e Jazz di Gallipoli (LE). Il talentuoso musicista pugliese eseguirà musiche di Bach, Cholminov, Solotarev, Angelis, Ganzer e Semionov.



Il Bayan è uno strumento nuovo, un tipo particolare di fisarmonica che è nato appena un secolo fa e non ha ancora acquisito, nel dominio della musica d’arte, una compiuta e riconoscibile identità.

Non è necessariamente un male, anzi: uno dei vantaggi è che non si è ancora cristallizzato, intorno allo strumento, quell’insieme di gesti, pratiche, atteggiamenti che in altri casi, a volte, condizionano sia la scrittura che l’interpretazione.

Uno strumento che tuttavia ha avuto uno sviluppo straordinario negli ultimi decenni, dal punto di vista organologico, in termini di qualità e quantità di opere scritte, una intensificazione della letteratura specifica, non più trascritta da altri strumenti, è una crescita nei valori esecutivi tecnico-strumentali formidabile. Ma proprio per la brevità dello sviluppo non si sono ancora sedimentate, come gli altri strumenti, particolari, autorevoli, significative, tradizioni interpretative. È uno strumento che appunto desta sorpresa e nello stesso tempo familiarità.

La sua origine, fortemente radicata nella tradizione popolare, e i suoi sviluppi negli ultimi decenni nella musica colta contemporanea vanno proprio a definire questo suo carattere duplice: essere uno strumento predisposto all’inedito e al tradizionale allo stesso tempo, una marcatura che lo rende inconfondibile.

La sua forza evocativa in sostanza sembra in grado di produrre negli ascoltatori stimoli percettivi e immaginativi immediati e intelligibili, anche a fronte della musica più ostica dal punto di vista dell’ascolto.



Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. La sera del concerto i biglietti saranno disponibili direttamente al botteghino del Palazzo Baronale Serafini-Sauli.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.



Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano.



PROGRAMMA MUSICALE

J. S. BACH Preludio e fuga BWV 535

A. CHOLMINOV Suite per bayan (1. Lied)

W. SOLOTAREV Sonata n. 3 (IV mov.)

*****

F. ANGELIS Impasse (II Andante Doloroso) - (IV Finale Vivace)

J. GANZER Phantasie 84

W. SEMIONOV Don Rhapsody (III mov.)



PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 6, Ridotto* € 5, Ridotto Under 6 anni € 2



* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.



Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.