Latiano - GRANDE SUCCESSO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI BASKIN PER TUTTI E RACCOGLI UN TAPPO… PER UN SOGNO 13/06/2019 Grande partecipazione, mercoledì 12 giugno alla presentazione del Baskin per tutti e del progetto Raccogli un tappo… per un sogno. Il Campetto Sportivo della Parrocchia del Sacro Cuore di Latiano è stato teatro dell’appuntamento in cui si è tenuta la consegna dei tappi raccolti nelle scuole, nelle attività commerciali e dai cittadini.

Alla manifestazione hanno partecipato Don Franco Marchese Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore, Giuseppe Pinto Presidente Regionale del Comitato Paralimpico Italiano, Annamaria Leobono Responsabile regionale Baskin Puglia e Basilicata, Gabriele Argentieri Presidente del Consiglio Comunale di Latiano, Mauro Vitale Vice sindaco della città, Daniele Magrì Atleta della Lupiae team Salento Lecce, squadra di basket in carrozzina militante in serie B Nazionale; la squadra di Baskin Moveu di Avetrana, Giancosimo Pagliara Fiduciario CONI, e l’associazione Gren Head – Solise Basket Latiano.

Durante la serata è stato presentato il Baskin, attività sportiva inclusiva che si ispira al basket, ed è stata disputata una partita grazie alla Baskin Moveu di Avetrana.

A promuovere la diffusione della disciplina del Bakin è l’associazione AGe sezione di Avetrana che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana, alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e all’etica cristiana, intende partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della famiglia un soggetto politico, perché educare richiede “competenza” e perché associazione vuol dire superamento della solitudine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione democratica, animazione sociale e capacità di incidere

L’Associazione AGe, genitori, è presieduta da Annamaria Leobono che è anche responsabile baskin scuola presso USR e referente della Sezione Territoriale Puglia e Basilicata. Per favorire la diffusione di questo sport e rafforzare l’inclusione, l’associazione ha lanciato la campagna di raccolta tappi di plastica di tutti i tipi, per finanziare l’acquisto di carrozzine da basket da donare a giovani giocatori.

Migliaia i tappi raccolti nelle scuole e nelle attività. Ma non solo… Infatti alla raccolta hanno dato un forte contributo la Monteco, gli organizzatori del Mariolino Day e tantissimi cittadini che, anche durante la serata, continuavano a portare i tappi raccolti.

La manifestazione è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Latiano in collaborazione con l’Associazione AGe di Avetrana, Idea Radio e Giancosimo Pagliara, Fiduciario Coni. Gli organizzatori hanno sottolineato più volte il messaggio che, sperano, sia arrivato a tutti coloro che hanno assistito alla manifestazione: il Baskin è per VIVERE SENZA BARRIERE NELLA TESTA E NEL CUORE.