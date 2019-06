Candela (Foggia) - LA CITTA' ‘CAPITALE PER UN GIORNO’ CON L’INFIORATA DEDICATA A MATERA 13/06/2019 Ritorna il 16 giugno l’evento più colorato di Capitanata



CANDELA(Fg) – Ritornano fiori e colori a Candela, con la classica infiorata cittadina di ‘Candela in Fiore 2019’ e sarà un’edizione tutta improntata all’esaltazione del bel Paese: si terrà, infatti, il prossimo 16 giugno e sarà dedicata a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. I maestri infioratori sono pronti a stupirvi con opere che esalteranno la bellezza e il fascino della città lucana: un omaggio fortemente voluto dal sindaco di Candela, Nicola Gatta, per sottolineare l’importanza della creazione di sinergie in ambito turistico per lo sviluppo del territorio: ‘Quest’anno ‘Candela in Fiore’ ha l’onore di godere del patrocinio morale della Fondazione Matera – Basilicata 2019, che ringrazio e della concessione del logo collegato a tutte le attività previste per Matera 2019 - ha dichiarato il sindaco - ‘La vicinanza territoriale con la capitale europea della cultura rappresenta, indubbiamente, un’occasione importante per la valorizzazione turistica e culturale del nostro paese e dell’intera area dei Monti Dauni’.

Il ricco programma dell’edizione 2019 di ‘Candela in Fiore’ offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare le bellissime creazioni dei maestri infioratori dell’Associazione Nazionale Infioritalia, provenienti dai Comuni di Alatri (Fr), Galatone (Le), San Gemini (Tr),Saviano (Na), Cusano Mutri (Bn), San Valentino Torio (Sa) e Pescasseroli (Aq), di scoprire il borgo dauno attraverso un percorso multisensoriale lungo le vie del centro storico, di passeggiare tra le bancarelle del mercatino dell’antiquariato, di guardare le meravigliose macchine d’epoca nel II Raduno dei Fiori, di fare un tuffo nel passato con la collezione di giochi del Museo del Giocattolo e di godersi la sfilata/concorso ‘Un abito per Miss Candela in Fiore 2019’ che concluderà l’evento all’insegna della moda e della bellezza, grazie agli abiti disegnati e realizzati dalle sezioni moda degli istituti scolastici II. SS. “Michele dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia e II. SS. “Pavoncelli” di Cerignola.



Programma



Sabato 15 giugno

Dalle 16:00 alle 24:00: infioratori all’opera: creazione dei tappeti floreali dedicati a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019



Dalle 17:00 alle 20:00: apertura Museo del Giocattolo – Palazzo Ripandelli



Domenica 16 giugno

Dalle 9:00 alle 13:30 II Raduno dei Fiori (raduno di auto d’epoca) – piazza Gramsci



Dalle 10:00 alle 13:00 e 17:00 alle 20:00: apertura Museo del Giocattolo – Palazzo Ripandelli



Dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00: Scopri Candela: percorso multisensoriale lungo le vie del centro storico



Dalle 10:30 alle 19:00: “Antiquariando” , mercatino dell’antiquariato



Ore 21:00: sfilata/concorso ‘Un abito per miss Candela in Fiore 2019’ – piazza Plebiscito