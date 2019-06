Oria (Brindisi) - Terza e ultima tappa del “Natuzzi Polo Tour Apulia” 14/06/2019 Il Tour dedicato al Paddock Polo 0-4 HP si chiuderà questo weekend a Masseria Palombara Resort&Spa di Oria

Giunge in chiusura il Natuzzi Polo Tour Apulia, Tour di Paddock Polo 0-4 HP promosso dall'associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Horse Club Piana degli Ulivi” e da Natuzzi Italia come season sponsor. L’appuntamento finale è per questo pomeriggio (venerdì 14 giugno) e domani (sabato 15 giugno) a partire dalle ore 18,00, nell’elegante cornice di Masseria Palombara Resort&Spa di Oria, autentica Masseria nel cuore del Salento, immersa nella natura incontaminata.

Dopo il successo riscontrato a Taranto con il Torneo “Il Polo degli Ulivi”, e a Fasano e Alezio per le prime due tappe del Torneo targato Natuzzi Italia, anche in questa terza e ultima tappa, nelle partite di semifinale e finale si sfideranno giocatori italiani e sud americani mentre a bordo campo si respirerà aria di glamour con degustazioni enogastronomiche e attenzione allo stile; saranno nuovamente promossi i concorsi dedicati al cappello femminile più originale e all’outfit maschile più elegante.

La manifestazione sportiva, che porta avanti gli intendimenti della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) relativi alla promozione della conoscenza e della pratica del Polo, si propone al contempo di valorizzare il territorio coinvolgendo le eccellenze imprenditoriali, dando risalto ai suoi splendidi luoghi e alle tradizioni che li rendono unici. Questo evento ha di fatto permesso che la Puglia diventasse l’unica regione del Sud Italia ad avere introdotto l’attività del Polo, con una scuola e con tornei a valenza internazionale.

«Siamo onorati che quella che è inizialmente partita come una “sfida” stia in realtà riscuotendo apprezzamenti da parte delle istituzioni, del mondo sportivo e soprattutto del pubblico – dichiara Nino Piccolo, Presidente dell’ASD “Horse Club Piana degli Ulivi” –. Il nostro ringraziamento va a Natuzzi Italia che ha sposato in pieno il progetto, ai sostenitori e agli amici, e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi mostrando calore ed entusiasmo. L’ impegno è quello di continuare a crescere e garantire una manifestazione d’eccellenza anche per il futuro».

L’affinità tra Natuzzi e il mondo del Polo è testimoniata da Pasquale Junior Natuzzi, Direttore Creativo e Stylist: «I valori e le tradizioni di questo sport si sposano perfettamente con il nostro brand. I giocatori di Polo hanno eleganza e fantasia, rappresentano uno stile senza tempo e sofisticato. Ogni anno il Polo attrae sempre più appassionati, affascinati da uno sport adrenalinico. Il palcoscenico ideale per Natuzzi Italia, oggi più che mai alla ricerca di nuove forme di espressione e desiderosa di intercettare i gusti e le aspirazioni di un pubblico alla ricerca di un lifestyle distintivo».

Anche in questa location Natuzzi Italia allestirà una Experience Lounge ispirata al fascino senza tempo del polo, con l’obiettivo di creare un innovativo percorso esperienziale in grado di unire design e sport, eventi e attività interattive per emozionare e coinvolgere il pubblico dei tornei. Per arredare la Vip Lounge sono state scelte alcune collezioni iconiche del brand a testimoniare la ricercatezza dei materiali e la qualità delle lavorazioni. Uno stile unico, adatto alla cornice sportiva e paesaggistica delle tappe previste nel Tour.

Al termine della finale di sabato 15 giugno, Masseria Palombara ospiterà la cerimonia di chiusura e una cena di arrivederci (a cui è possibile prenotarsi scrivendo a reception@masseriapalombara.eu o telefonando al numero 0831/849784).