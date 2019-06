[PHOTOGALLERY] Andria e Noci: Puglia sui pedali con i giovanissimi e la mountain bike il 16 giugno 14/06/2019 ANDRIA – La città di Andria torna per un giorno epicentro del ciclismo giovanissimi. Andria Bike e MM Bike Andria hanno unito le forze per organizzare domenica 16 giugno la nona edizione del Memorial Giorgia Lomuscio abbinato al Memorial Savino Lotito e Giuseppe Cocco.

Un appuntamento valevole come prova del Meeting Regionale Giovanissimi FCI Puglia molto atteso per molti bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni pronti a cimentarsi su un percorso cittdino che si snoda lungo viale Roma (inizio delle gare a partire dalle 9:30), Corso Cavour, via Firenze e via Napoli. Sempre in nome dello sport e della solidarietà, prosegue con forte impegno la collaborazione dell’Andria Bike con le associazioni benefiche, in particolare con quella intitolata a Giorgia Lomuscio (Tutto per Amore) per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per sconfiggere il sarcoma di Ewing.

NOCI – Noci è sempre più meta gettonata della mountain bike pugliese. Attraverso un appuntamento di per sé già di alto contenuto agonistico con la Cross Country Città di Noci domenica 16 giugno prova del Challenge XCO Puglia e di campionato regionale FCI Puglia solo per le categorie juniores, open e amatori. Gli organizzatori dell’Asd Nocinbici sono pronti a mettere in campo tutto il loro potenziale e il loro bagaglio tecnico avendo come obiettivo l'accoglienza e la sicurezza. Una gara rivista in alcuni punti specialmente per quanto concerne il percorso con l’inserimento di alcuni parti inedite e più tecniche da puro cross country nella cornice del sito medioevale di Barsento dove avranno inizio le gare a partire dalle 9:30.