A partire dal prossimo anno Accademico 2019/2020 Taranto sarà sede di un corso universitario in Medicina.

L’impegno è stato annunciato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano “nell’ottica - si legge nel provvedimento - di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio ionico, da tempo sottoposto a criticità ambientali, ed in considerazione del quadro di interventi formativi già avviati dall’Università degli Studi di Bari”.

Il capoluogo ionico diventa, dunque ufficialmente la sede didattica del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana che accoglierà n. 60 studenti al primo anno di corso”.

“In particolare - continua la nota - al fine di garantire la sostenibilità della sopra menzionata sede didattica la Regione Puglia si impegna ad erogare il finanziamento necessario per il reclutamento di n. 5 Ricercatori universitari, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ad avviare, in accordo con l’Ateneo barese, le procedure finalizzate alla clinicizzazione di posti letto ospedalieri presso il P.O. SS. Annunziata, nella fattispecie ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente connesse a quelle di didattica e ricerca”.

“L’iniziativa” - spiegano il Magnifico Rettore Dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio e il Presidente della Scuola di Medicina dello stesso Ateneo, Loreto Gesualdo, protagonisti insieme al presidente Emiliano di questo risultato storico per la Puglia - “permetterà di realizzare un obiettivo che non è solo la formazione a livello di eccellenza dei giovani ma anche un preciso impegno per la crescita culturale e, conseguentemente, socio-economica del territorio, convinti che il riscatto della provincia tarantina passi attraverso questo importante programma ideato in sinergia con le istituzioni locali e il mondo accademico”.

“Le criticita’ ambientali del territorio Jonico - aggiunge il presidente Gesualdo - che hanno un importante impatto sulla salute della

popolazione, necessitano di adeguati interventi di politica sanitaria che possano coniugare in

maniera trasversale modelli culturali e offerte assistenziali. Ed in tema di salute e benessere della popolazione, la politica sanitaria non può che parlare il linguaggio della scienza e della ricerca. Per offrire quindi organizzazione e potenziamento dei sistemi sanitari in una area critica e con un grande bisogno di interventi in tema di salute, il principale interlocutore delle Istituzioni politche non può che essere l’Università. La risposta alla domanda di salute dei cittadini non può infatti che passare attraverso la crescita culturale e la messa in rete di progetti di ricerca scientifica che

conducano infine ad un miglioramento delle cure e della gestione dei determinanti della salute”.

Per questo, la Regione Puglia e l’Università di Bari, con il Rettore, prof Uriccchio ed il Presidente della Scuola di Medicina Prof Gesualdo, avevano da tempo avviato colloqui e proposte progettuali di collaborazione che, attraverso il coinvolgimento anche del Comune di Taranto e la Asl vedono oggi il primo atto pratico per la realizzazione di questo grande obiettivo: La attivazione di un Corso di

laurea in Medicina presso la sede di Taranto già a partire dall’AA 2019-2020.

“Questo nuovo corso di Laurea in Medicina va ad arricchire e completare l’offerta sanitaria didattica già esistente tra Università e territorio Jonico (Inferimieristica, fisioterapia, Tecniche della Prevenzione sui luoghi

di lavoro) e tra Università e Marina Militare”.

“Il progetto - concludono Uricchio e Gesualdo - oltre a creare la base di un sistema di crescita Sanitaria non solo per l’area Jonica, ma anche per tutta la regione Puglia, coniuga in maniera trasversale e virtuosa anche un altro grande

bisogno che e’ quello della formazione medica”.