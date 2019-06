21 22 23 giugno - Concerto-Spettacolo Buenos Aires in Bari , festival di tango argentino 21/06/2019 Per dare impulso al tango argentino sul territorio pugliese, attraverso la partecipazione di artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, l’Accademia Stabile di Tango Argentino “Apulia Tango” di Bari, direzione artistica Nicla Zonno, organizza anche quest’anno nei giorni 21, 22, 23/6/2019 la 12° edizione dell’ Apulia Tango Festival – Bari - Festival internazionale di tango argentino, patrocinato dal Comune di Bari, Città Metropolitana Bari, Ambasciata Argentina e Regione Puglia.



Un festival che farà rivivere l’atmosfera di Buenos Aires, con il suo tango tradizionale, sociale, con i suoi ritmi musicali e notturni, così come viene realmente vissuto nei barrios (quartieri) di Buenos-Aires.



Il 12° Apulia Tango Festival si articolerà in varie tappe, in diverse location della città di Bari e Giovinazzo, Hotel Riva del Sole, Centro polifunzionale Di Cagno Abbrescia con incontri musicali, workshop, mostre fotografiche, lezioni gratuite, spettacoli ed esibizioni con la partecipazione di artisti internazionali quali i ballerini argentini Javier Rodriguez e Fatima Vitale, Juan Amaya e Valentina Garnier ed i bis campioni italiani Michele Lobefaro ed Emanuela Benagiano; Musicalizadores: Javier Guiraldi, Josè Diaz Diez, Madia Annese, Tania Marzocca oltre al trio musicale argentino Glissè Tango

Quest’anno il festival si arricchisce di un Concerto-Spettacolo di tango argentino sotto le stelle “Buenos Aires in Bari” Sinfonic Tango con l’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari e ballerini di tango argentino del 12° Apulia Tango Festival Bari il giorno 22/6/2019 alle ore 20,30 presso Anfiteatro Piazza della Pace - Centro Mongolfiera Bari Iapigia - Via Arturo Toscanini, 14.

Il concerto-spettacolo “Buenos Aires in Bari” vedrà Giovanni Rinaldi quale Direttore e come Solisti Melody Quinteros - Violino (Buenos Aires); Mariano Navone (Buenos Aires) – Bandoneon; Pasquale Stafano – Pianoforte; Paola Arnesano – Voce.

Biglietto E. 10,00 acquistabile presso: - Caffè Crème Point - Via Camillo Rosalba, 49/d9; - Pino Ladisa Pasticcere - Via Papa Giovanni XXIII 197/199; - Pasticceria Morisco - Via Peucetia 27/B; - New Fifth Avenue - Corso Cavour, 140; - Centro Mongolfiera Bari Iapigia – Via Arturo Toscanini, 14; - Apulia Tango Bari - tel 3396681668 – 3470819101

Informazioni: tel 3396681668 - 3470819101 - www.apuliatango.com