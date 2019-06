Come Storie d’amore” per la regia di Gabriele Polimeno e Mary Da martedì 18 giugno Opera Viva a Cutrofiano, Lequile e Miggiano (Lecce) 17/06/2019 A Cutrofiano, Lequile e Miggiano la rassegna di teatro organizzata dalla cooperativa 29nove nell'ambito del progetto "Daimon" finanziato dalla Regione Puglia e con il patrocinio di Legacoop. In scena gli attori, adulti e bambini, dell'Officina Teatrale T29.



Al via Opera Viva, la nuova rassegna di teatro organizzata dalla cooperativa 29nove nell'ambito del progetto Daimon* finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario in materia di Cultura e Spettacolo e con il patrocinio di Legacoop, un'iniziativa che coinvolge i comuni di Cutrofiano, Lequile e Miggiano, in provincia di Lecce.

Un ciclo di spettacoli che porta in scena bambini, ragazzi e adulti e che nel trentennale della caduta del Muro di Berlino si ispira al tema del superamento dei propri limiti, "del muro e dei muri che si pongono innanzi a noi: muri che ci difendono, muri che ci imprigionano, muri che ci proteggono, muri che se scalati, diventano trampolini. Muri che si vedono e muri che ci portiamo dentro, con le nostre paure, debolezze, fragilità. Salire su un palcoscenico è l’atto rivoluzionario proprio del teatro, perché a teatro si vince sempre e non si è mai da soli" spiegano Mary Negro e Gabriele Polimeno, fondatori di 29Nove e direttori dell'omonima scuola attoriale per non professionisti.



Si parte martedì 18 giugno a Cutrofiano (Aula Polifunzionale ore 21) con i bambini dell'Officina Teatrale T29, i piccoli attori saranno protagonisti di “Gira una volta” scritto da Deborha Alemanni, che racconta la storia di cinque principesse, un principe e un re.

Ogni personaggio di questa favola è cucito addosso ai piccoli interpreti, le piccole passioni in boccio i caratteri e i desideri di ogni bambino hanno ispirato la formatrice Mary Negro che, insieme all'autrice, ha dato vita a questo irresistibile spettacolo. In scena Andrea De Matteis, Riccardo Russo, Giorgia Colì , Giorgia Meleleo, Giulia Marsigliante, Martina Cucurachi, Alessia Negro.

Giovedì 20 giugno appuntamento a Lequile (Palazzo Andrioli ore 21) con “Come Storie d’amore” per la regia di Gabriele Polimeno e Mary, protagonisti i ragazzi delle Officine Teatrali di T29. Come è trovarsi in una sala vuota, alla vigilia di uno spettacolo e non avere nessuna idea su cosa portare in scena? E se venissero in aiuto alcune delle più belle scene d’amore del teatro di tutti i tempi?

Sul palco Giordana Balzani, Ines Guido, Valeria Mariano, Gloria Margiotta, Greta Barlettano, Asia Perrone, Maria Sofia Zaccardi.

La rassegna prosegue martedì 25 giugno a Miggiano (Theatrum ore 21) con “Domanda di Matrimonio” per la regia di Mary Negro e Gabriele Polimeno con gli adulti delle Officine Teatrali di T29. Uno fra i più divertenti “scherzi” scritti da Anton Cechov. Un uomo impaziente di prendere moglie, una madre desiderosa di trovare un marito per la figlia e una ragazza nubile che nessuno vuole sposare. Una commedia degli equivoci, tra corteggiamenti fulminei, litigi furibondi e palpitazioni del cuore, portata in scena da Gilda De Filippis, Lucia Cafiero, Elio Cazzarò. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito su prenotazione al numero 3395745559.