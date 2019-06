Avignano (Potenza) - Successo della Nazionale italiana sbandieratori in Basilicata | Presenti anche due pugliesi 17/06/2019 Successo di pubblico e grande entusiasmo hanno accompagnato la prima esibizione del 2019 della Nazionale italiana sbandieratori e musici della LIS ad Avigliano, in provincia di Potenza. Sabato pomeriggio la delegazione azzurra composta da oltre trenta persone ha preso parte ai festeggiamenti in onore di San Vito Martire, patrono della cittadina lucana.

La suggestiva Piazza Gianturco ha accolto lo spettacolo della Nazionale, formata da alcuni dei migliori elementi delle circa 50 compagnie sparse su tutta la Penisola e che sono affiliate alla Lega italiana sbandieratori.

E infatti gli atleti che hanno sbandierato e suonato tra gli applausi calorosi del pubblico erano arrivati, su invito dell’Associazione culturale e ricreativa San Vito Martire di Avigliano, da altre cinque regioni: Abruzzo (L’Aquila), Lazio (Viterbo), Piemonte (Grugliasco), Puglia (Lucera) e Umbria (Amelia, Giove e Montefalco).

Molto soddisfatto si è detto il presidente della compagnia di Avigliano, Rocco Grippa, che ha voluto fortemente la presenza della Nazionale in quella che è una ricorrenza importantissima per la città, tanto da averne fatto richiesta un anno fa.

Orgoglioso il presidente Grippa anche della presenza nella rosa azzurra di ben 10 dei 33 elementi del suo gruppo, che hanno potuto quindi esibirsi con gli altri nelle complesse e affascinanti coreografie e nelle musiche appositamente studiate per lo spettacolo della Nazionale indossando le nuove divise con i richiami al tricolore.

Un’anteprima che è stata molto apprezzata dagli spettatori che hanno ammirato il volteggiare elegante delle bandiere scandito dal suono di rullanti, tamburi e chiarine.

Compiaciuta per l’ottimo riscontro dell’esibizione si è dichiarata Katia Astesano, responsabile della Nazionale e presidente della Commissione manifestazione ed eventi della LIS, che ha accompagnato la rappresentanza in Basilicata: “Un tale successo di pubblico ci gratifica enormemente del lavoro svolto negli ultimi tre anni attorno a questo progetto che esprime l’eccellenza italiana in materia di Arte della Bandiera. Coi noi ad esibirci ad Avigliano c’erano tutte le nostre compagnie con la loro storia, le loro tradizioni e la passione che ci contraddistinguono da sempre e per questo ringraziamo la città e l’associazione culturale e ricreativa San Vito Martire per la splendida accoglienza”.



Questi i nomi degli sbandieratori e dei musici presenti divisi per regione e città:

Amelia (TR): Alessandro Quadraccia, Azzurra Quintarelli, Matteo Burratti, Antonio Bussetti e Giorgia Quondam Lorenzo; Giove (TR): Fancesca Bacci, Serena Corvi, Chiara Guazzaroni e Giada Martelloni; Montefalco (PG): Giovanni Bravi e Manuela Sotgiu.

Avigliano (PZ): Giuseppe Borrino, Gabriele Crispino, Manuel Gruosso, Giuseppe Lelario, Giovanni Macellaro, Fabio Sabato, Vincenzo Sacco, Donatello Scavone, Alessandro Schiavone e Arianna Summa.

Grugliasco (TO): Manuel Alasia

L’Aquila: Simone Santilli

Lucera (FG): Davide Mainieri e Daniel Simonetti

Viterbo: Martina Denittis e Francesca Fazio delle Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo e Veronica Patara e Stefano Ragonesi degli Sbandieratori e Musici “Associazione Culturale Pilastro”.