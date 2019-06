La Nuova Matteotti Corato minibasket al Torneo internazionale di Matera “Minibasket in Piazza” 17/06/2019 La manifestazione farà tappa anche a Corato, che sarà sede di uno dei 14 gironi sparsi fra Puglia e Basilicata



Il Centro Minibasket della Nuova Matteotti Corato, a partire da oggi e fino a sabato 22 giugno, sarà protagonista del prestigioso “Minibasket in Piazza”, il torneo internazionale di minibasket organizzato dalla Pielle Matera giunto alla 27esima edizione.



Dall'America all'Asia, passando per Africa ed Europa: una delle manifestazioni più importanti del panorama cestistico internazionale farà sosta anche a Corato, che sarà sede di uno dei 14 gironi sparsi fra Puglia e Basilicata: Santeramo, Bitonto, Cassano Murge, Toritto, Metaponto, Nova Siri e naturalmente Matera.



Al consueto appuntamento estivo prenderà parte il gruppo Aquilotti della NMC (bambini e bambine nati nel 2008) guidato dall’istruttrice Marilena Di Vittorio e dall’assistente Gianni Marcone. Il girone di Corato sarà completato dai coetanei di Anagni, Bassano del Grappa e dai “cugini” di Ruvo di Puglia.



Una settimana speciale con la pallacanestro a fare da volano per la socializzazione e la conoscenza del territorio: tra le escursioni, infatti, sono previste la visita a Castel del Monte oltre ad una serie di attività ludico-ricreative.



«Minibasket in Piazza – commenta Vincenzo Di Gennaro, responsabile organizzativo minibasket NMC – è una festa dello sport con tanti colori ed emozioni, da ormai 27 anni è occasione per affermare principi essenziali e civili che solo lo sport riesce a trasferire nei più piccoli. Minibasket in Piazza è la festa dell’amicizia, a prescindere dal paese di provenienza, dalla religione, dalla lingua. Infatti i piccoli cestisti sono ospiti per una settimana nelle famiglie dei bambini coratini creando le basi per un legame indissolubile nel tempo».



Alla kermesse internazionale parteciperanno ben 56 rappresentative di diverse nazioni provenienti da ogni angolo del mondo come il Canada, gli USA, la Bosnia, la Giordania, la Serbia, La Lettonia, l’Algeria, la Nigeria, il Montenegro, gli Emirati Arabi e l’Argentina. Novità assoluta di quest’anno, la squadra di Bengasi dalla Libia. Mentre la nostra nazione sarà rappresentata in lungo e largo da quasi tutte le regioni italiane.



Il Centro Minibasket e tutte le famiglie della Nuova Matteotti Corato sono in fermento, pronti ad accogliere tanti nuovi amici e a vivere un altro momento di crescita, divertimento e tanto, tanto basket.



I bambini coratini protagonisti della kermesse saranno Federico Balducci, Francesco Bucci, Giuseppe Caputo, Filippo Colonna, Eliana Croce, Michelangelo Pio De Robertis, Martina Dell’Accio, Vincenzo Di Gioia, Kevin Maggiulli, Francesco Maldera, Domenico Mongelli, Angelo Quaranta, Federico Roselli, Andrea Tandoi, Antonio Zucaro.