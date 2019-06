Francavilla Fontana (Brindisi)- Al via le pulizie delle complanari 17/06/2019 Partono sul territorio gli interventi programmati

nel protocollo sottoscritto da Comune, Regione Puglia, ANAS SPA, ANCI Puglia e UPI Puglia





Martedì 18 giugno prenderanno il via gli interventi di pulizia straordinaria lungo le complanari insistenti sul territorio di Francavilla Fontana. I lavori di raccolta saranno svolti in maniera gratuita da ANAS nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato lo scorso anno, mentre resterà in capo all’Amministrazione Comunale il conferimento finale che sarà a cura di Monteco.



“Si tratta di un risultato importante – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Francavilla Fontana è il primo comune dell’ARO che riesce a portare a casa i frutti di questo protocollo che in poche parole restituirà dignità alle complanari, che troppo spesso gli incivili utilizzano come discariche a cielo aperto. La novità è che questi interventi sono quasi a costo zero per i cittadini che potranno godere di strade più pulite e di aree più salubri. Certamente da Amministratori preferiremmo non dover annunciare l’ennesima pulizia che implica una persistente inciviltà alla base. In ragione di ciò faremo un ulteriore giro di vite con le foto trappole al fine di inchiodare i trasgressori che con il loro comportamento danneggiano l’ambiente e il decoro della Città.”



Intanto sono stati completati i lavori di svuotamento dei 35 cassonetti sparsi nell’agro francavillese. Il risultato racconta di 200 quintali di rifiuto indifferenziato raccolto dai compattatori della Monteco.



“Il protocollo tra Comune, Regione Puglia, ANAS SPA, ANCI Puglia e UPI Puglia pone un argine al problema diffuso dell’abbandono dei rifiuti nelle complanari – dichiara l’Assessore all’Ambiente Antonio Martina – Si tratta di un risultato importante per la città, che è l’unica dell’Aro che è riuscita ad ottenere questi interventi. Non è stato facile applicare questo accordo, stipulato in prima istanza a livello regionale, a causa della complessità degli interventi da realizzare. Possiamo dire in definitiva che l’applicazione del protocollo rappresenta una vittoria per Francavilla. Sul fronte cassonetti, lasciano molto perplessi i dati relativi allo svuotamento dei 35 bidoni disposti nell’agro francavillese. 200 quintali di indifferenziato su così pochi contenitori devono far riflettere. Si tratta di un quantitativo superiore rispetto a quello prodotto dall’intera città di Oria. È difficile credere che i soli abitanti delle contrade producano così tanti rifiuti. Molto probabile, invece, un utilizzo inappropriato di questi bidoni che inevitabilmente traboccano. La pulizia e il decoro della città non può prescindere dal comportamento virtuoso di ogni singolo cittadino. Per questo motivo rafforzeremo le foto trappole che ci raccontano sempre di più il profondo grado di inciviltà presente in una fetta della popolazione francavillese.”