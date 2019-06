21 giugno - FESTA DELLA MUSICA 2019 - ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 21/06/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA

partecipa alla

FESTA DELLA MUSICA 2019

Venerdì 21 giugno

Ore 17.00- Visita guidata gratuita

Ore 19.00- Concerto per pianoforte e sassofono



Ennio e Astor - Incontro tra la musica italiana e quella argentina



Apertura straordinaria serale ore 19.00 – 22.00

ultimo ingresso al pubblico 21.15





In occasione della Festa della Musica venerdì 21 giugno il Polo Museale della Puglia e la Direzione dell’ Antiquarium e Parco Archeologico Di Canne Della Battaglia organizzano un programma di appuntamenti:



Ore 17.00 - Visita guidata gratuita del sito



Ore 19,00 - Insieme all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e alla Rappresentanza Italiana della Comunità Europea, con il contributo della SIAE, concerto Ennio e Astor, Incontro tra la musica italiana e quella argentina, con Domenico Balducci al pianoforte e Gianni Ladisa al sax.

Saranno presentate le colonne sonore di notissimi film e non solo, degli straordinari compositori Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Di seguito il programma:



Moricone

A Mozart Reincarnted

La leggenda del pianista sull’oceano

Once upon a time in America duo

Cinema Paradiso duo

Deborah’s theme

C’era una volta il west duo

Gabriel’s oboe duo

Metti una sera a cena duo



Piazzolla

Chiquilin de bachin

Oblivion duo

Jacinto chiclana

Vuelvo al Sur duo

Libertango duo



Per la manifestazione in oggetto è previsto l’ingresso gratuito.

Si ringrazia il Lion Club di Barletta Host, per il sostegno profuso nell’organizzazione dell’evento.