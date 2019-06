Bari - GALLERIA PAVONCELLI BIS: IL 25 GIUGNO CONVEGNO SU LA GRANDE VIA DELL'ACQUA 22/06/2019 25 giugno 2019 - ore 9.00 - Aula Magna “Attilio Alto” - Politecnico di Bari





Un’opera strategica a servizio della collettività pugliese e del suo sistema idrico. È la Galleria Pavoncelli Bis, a cui è dedicato un importante convegno in programma martedì 25 giugno, dalle 9, nell’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari.



All'incontro, dedicato alla più importante via d’acqua del Meridione, parteciperanno le autorità delle regioni coinvolte, le autorità locali e tutti coloro, tra tecnici e responsabili degli organi di categoria che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.



La nuova Galleria affiancherà l’ormai vetusta Galleria Pavoncelli, utilizzata per trasportare l’acqua dalla Valle del Sele fino a Conza, dove si collega all’esistente canale principale dell’Acquedotto Pugliese. Attraverso la Pavoncelli Bis verrà infatti garantito l’approvvigionamento idrico di oltre 1.300.000 abitanti della Puglia e di diversi comuni del territorio lucano serviti dall’Acquedotto Sele-Calore.



Durante il convegno, moderato dal professore Michele Mossa del Politecnico di Bari – DICATECh, si sveleranno i dettagli dell’opera nelle varie fasi di realizzazione.



Ecco il programma:

Alle 9,00 il saluto di benvenuto sarà dato dal padrone di casa, Eugenio Di Sciascio, Magnifico Rettore Politecnico di Bari, seguito da Umberto Fratino, direttore del Dipartimento DICATECh; Alessandro Reina, consigliere delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi; Roberto Masciopinto, presidente Ordine degli Ingegneri di Bari

Seguno i i saluti istituzionali di Antonio Decaro, sindaco di Bari; Michele Emiliano Presidente Regione Puglia; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Vito Bardi Presidente Regione Basilicata.



L’apertura dei lavori è prevista per le ore 10:00. Il primo a introdurre l’argomento con una relazione dal titolo L’Acquedotto pugliese tra passato e presente sarà il prof. Ing. Michele Mossa del Politecnico di Bari – DICATECh. Seguiranno gli interventoi dell'Ing. Roberto Sabatelli, commisssario delegato Pavoncelli Bis, su Il grande progetto della Galleria Pavoncelli bis, e quello del dottor Emilio Lagrotta, presidente Commissione collaudo, già presidente E.A.A.P. dal titolo Dopo 30 anni ce l’abbiamo fatta.



Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno alle 11,45 con la relazione Il progetto e la realizzazione della Galleria Pavoncelli bis. Criticità in sede attuativa ed esperienza maturata nella gestione commissariale dell’intervento a cura dell’ingegnere Roberto Tricomi, direttore Area Tecnica Struttura Commissariale, seguito dall’intervento La direzione dei lavori e il controllo qualità del prodotto dell’ingegnere Fulvio Giovannini, direttore dei lavori.



Il convegno è stato realizzato dalla collaborazione tra Politecnico di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine nazionale dei Geologi e Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L’evento è accreditato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con il riconoscimento di 4 CFP e dall’Ordine degli Ingegneri di Bari con il riconoscimento di 3 CFP.