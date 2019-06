Bari - Progetto “RESPONSe”, la Regione Puglia finanzia il monitoraggio del clima della zona di Brindisi 19/06/2019 “La Regione Puglia continua a percorrere la strada giusta con la partecipazione al programma di cooperazione Europea INTERREG Italia-Croazia. L’avvio del progetto RESPONSe permetterà, infatti, di implementare nella zona pilota di Brindisi il sistema di monitoraggio dei cambiamenti climatici”. Così l’assessore alla Qualità dell’Ambiente Gianni Stea a seguito dell’approvazione della delibera regionale con la quale la Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento di 263.400 euro per il progetto “RESPONSe” previsto nell’ambito del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020.



Il progetto appena avviato durerà 30 mesi ed ha come obiettivo l’implementazione dei sistemi di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la pianificazione di misure di adattamento nelle aree di cooperazione individuate, per un dotazione finanziaria totale di 2.144.048 euro.



Queste le attività previste: analisi dei dati climatici e delle migliori pratiche esistenti per l’inserimento delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione nei processi di pianificazione, con riferimento alle condizioni climatiche alla zona di Brindisi; analisi della percezione dell’impatto dei cambiamenti climatici da parte della pubblica amministrazione e di altri stakeholders; definizione di metodi di monitoraggio e valutazione per consentire agli amministratori locali di verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi di adattamento previsti.



Il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg aveva approvato nell’Application Package il primo pacchetto di bandi che prevedevano le proposte progettuali dei quattro assi prioritari “Innovazione Blu”, “Sicurezza e Resilienza”, “Ambiente Patrimonio culturale” e “Trasporto marittimo”. Nell’ambito del secondo asse “Sicurezza e Resilienza” il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha partecipato alla redazione e alla candidatura della proposta progettuale ammessa a finanziamento con INFORMEST, quale soggetto capofila in partneship con Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, dall’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Veneto, dall’Università Politecnica delle Marche, dall’Energy Institute HRVOJE POZAR e dal Meteorological and Hydrological Service e dall’Institute of Oceanography and Friends.