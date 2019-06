22 giugno - “Manuale di fisica ostica” di Silvana Kühtz ad Alliste (Lecce) 22/06/2019 Antica Terra

Musicaos Editore



“Il Cortile dei Libri Parlanti”

4a edizione • Alliste • 2019



Ritornano gli appuntamenti della rassegna “Il Cortile dei Libri Parlanti”, per la quarta edizione di questo appuntamento che ad Alliste, e per la prima volta anche a Casarano, vedrà sedici autori impegnati in incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla scrittura e alla cultura. La rassegna è organizzata da Antica Terra, con la direzione artistica di Vito Adamo in collaborazione con Musicaos Editore.





Sabato 22 giugno 2019 – Ore 20.00

Alliste – Piazza Municipio



“Manuale di fisica ostica” (Musicaos)

di Silvana Kühtz



introduce

Luciano Pagano



letture di:



Silvana Kühtz



Sabato 22 giugno 2019, alle ore 20.00, presso “Antica Terra”, in Piazza Municipio ad Alliste, si terrà il quarto appuntamento della rassegna “Il Cortile dei Libri Parlanti”. Ospite della serata la poetessa Silvana Kühtz, autrice della raccolta dal titolo “Manuale di fisica ostica” edita da Musicaos Editore. L’autrice sarà introdotta da Luciano Pagano, dopodiché si terrà un reading/performance di poesia sensoriale, di Silvana Kühtz.



Le lettere dell’alfabeto, nella nuova raccolta di Silvana Kühtz, divengono i segni di partenza dell’invenzione poetica, ognuno è la variabile di un’equazione più complessa, che riguarda la nostra realtà quotidiana, gli affetti, i ricordi del passato, ciò che ci lega. “Per capire il volto del mondo/ trovo la via alle parole/ gli tolgo l’osso e la pelle/ ma certe parole a volte/ sono solo vicoli ciechi”. L’intenzione è di sancire nuovamente l’antico patto che c’era, un tempo, tra le parole e le cose, con l’urgenza di una lingua capace di raccontare il sentimento interiore e i suoi paradossi.In una realtà composta da espressioni statiche, senza vie d’uscita, la precisione e la crudezza di espressioni costanti viene alterata dalle variabili, differenti per ognuno di noi, nelle quali possiamo ritrovarci, leggendo noi stessi, scrutando i segni del viaggio. I corpi divengono così tele, paesaggi lunari, scorze, ferite, feritoie, le distanze interstellari che ci separano dai nostri simili possono essere accorciate, e le poesie di questo manuale avviano così un “[…] paziente lavoro di rammendo/ della specie umana…”.



SILVANA KÜHTZ lettrice, formatrice, iniziatrice di cose impossibili, docente, nata a Bari, ha un cognome tedesco che deriva dal nonno nato in Baviera (e ha anche un nonno salentino). Insegna e fa ricerca all’Università della Basilicata dal 1995 (dove dal 2006 ha inventato e tiene la cattedra di Linguaggi, futuro e possibilità) a Matera al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, nel corso di laurea di Architettura. La sua ricerca fonde scrittura, lettura, sensi, attraversamento dei luoghi, dell’invisibile, rigenerazione delle città. Conduce ogni anno dal 2009 laboratori di sensorialità, creatività e lettura a voce alta per adulti e bambini.



Ha creato e messo in atto dal 2005 il progetto multidisciplinare www.poesiainazione.it checomprende concerti e performance sensoriali e varie attività anche legate alla scoperta di luoghi urbani, per la diffusione della lettura, confluite nell’associazione che ha fondato, Leggo Quando Voglio. Nel 2014 ha vinto il premio internazionale Alfonso Gatto di Salerno, alla sua XXX edizione, per la sezione inedito (il volume dal titolo 30 giorni, una Terra e una casa, è stato pubblicato poi in italiano e in inglese nel marzo 2015 da Campanotto editore, Udine). Finalista al premio InediTo, festival delle colline torinesi 2016 con una nuova silloge in cerca di editore, Viscera. Nel 2018 è stata pubblicata da Spagine del Fondo Verri una sua raccolta di prose poetiche: Quel che resta del bello.

Con note di: satya deva, Roberto Bellotti, Luciano Pagano





“Il Cortile dei Libri Parlanti”, da questo appuntamento, sarà allestito scenicamente con le luminarie dei Fratelli Parisi, a seguire degustazione di prodotti enogastronomici a cura delle cantine “Vinoli”, di Casarano e del maestro pasticciere Giovanni Venneri, di Alliste.



Ingresso libero.