Bisceglie - La dicta Illma Madama Lucretia Borgia 24 giugno 1519 - 24 giugno 2019 20/06/2019 Dopo lo straordinario successo dei cinque eventi che l’Osservatorio Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia” ha organizzato in onore del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Lucrezia Borgia, vi è grande attesa per l’imponente celebrazione che si terrà il 24 giugno 2019, proprio nel giorno del cinquecentenario della morte della Duchessa e nel segno dei 500 anni dalla fondazione del Monastero Chiesa di San Luigi in Bisceglie. Le due storiche ricorrenze saranno commemorate con il Patrocinio della città di Bisceglie e della città di Ferrara e con la partecipazione dell’Archeoclub di Bisceglie, della Regione Puglia Cultura e Turismo e della Provincia BAT. Il grande evento vedrà la messa in scena, all’interno della Chiesa di San Luigi, di un concerto per flauto, continuo/pianoforte e archi con sei illustri maestri tra cui Vincenzo Mastropirro, Domenico Bruno, Fabrizio Signorile, Liliana Troia, Francesco Capuano ed Elia Ranieri. Prima del concerto ci sarà inoltre una lectio magistralis esposta dallo storico biscegliese prof. Luigi Palmiotti con la partecipazione della Duchessa di Bisceglie in persona, interpretata per l’occasione da Lucrezia Brattoli, insieme alla coreografia di alcune ragazze vestite d’eccezione con abiti di dame del ‘500. All’evento presiederanno le autorità civili, militari ed ecclesiastiche oltre ad un gran numero di giornalisti ed emittenti televisive.

L’evento avrà inizio in piazza Margherita dinnanzi al teatro Garibaldi per poi proseguire alle ore 20,00 all’interno della Chiesa Monastero di San Luigi in via Frisari a Bisceglie. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.