20/23 giugo - "Flatatům - Festival Bandistico" a Bitonto (Bari) 20/06/2019 DAL 20 AL 23 GIUGNO

"Flatatùm - Festival Bandistico" a Bitonto

Il programma definitivo



▶️giovedì 20 GIUGNO: Il #Teatro

#Start 18.30 con Vito Guerra E "U SCIARABALL"

Parata per le vie della città ed esibizioni in piazza Padre Pio, Rotonda Villa Comunale, Piazza Cattedrale e Piazza Cavour.

21.00, #Cassarmonica di piazza Cavour esibizione di La Banda De Andrè - spettacolo musicale

#Guest Pantaleo Annese voce; Vito Vilardi chitarra; enemble dell'orchestra di fiati "F. Peruzzi" città di #Molfetta diretta dal maestro Consueto Michele.

▶️venerdì 21 GIUGNO : #FestaEuropeaDellaMusica

18.00 Giro per le vie della città a cura della BASSA MUSICA CITTA' DI BITONTO di M. Tarantino

A seguire l' Orchestra di fiati S. Cecilia - Modugno -

18.30 Parata per le vie del centro

19.00 Cassarmonica CAVOUR: Concerto di #marcesinfoniche della tradizione pugliese

20.00 CAMPO VIA TOGLIATTI:

FESTA DELLA MUSICA con l'orchestra che suona per i ragazzi #Speciali della Rete Organizzazioni Area Disabilità - ROAD.

▶️sabato 22 GIUGNO : L' #innovazione

Si esibiscono per la prima volta in #Puglia le ragazze della ASSOCIAZIONE MUSICALE Banda Musicale Donne in Musica CITTA' DI #Rombiolo ( VIBO VALENTIA ):

18.30 Parata per le vie della città

19.30 Piazza Cavour: Concerto diretto dal maestro direttore @Irene Larosa

A seguire : #StarsOnStreet

Alcune delle più #Performanti #StreetBand del territorio, ad animare una serata #5tellare

20.00 Parate per le vie e le piazze principali della città di:

DIXIFRIXI nonsolodixieland

Quattroperquattro StreetBand

Euroband La Murgia's Street Band di Altamura

22.30 PIAZZA CAVOUR: #StreetBandBattle.

▶️domenica 23 GIUGNO: La #Tradizione

18.30 parata per le vie della città della #FANFARA DEI #BERSAGLIERI A.N.B. #MASSAFRA

19.00 PIAZZA CAVOUR: Concerto di marce militari e bersaglieresche

20.00 Parata per le vie della città a cura della Banda Conversano Schirinzi "Ligonzo"

20.30 PIAZZA CAVOUR: nell' ambito del festival #BANDALARGA #PUGLIA #FESTIVAL, con cui la Associazione Musicale e Culturale Davide Delle Cese ha una collaborazione ormai serrata, presentiamo la Grande Orchestra di Fiati Banda Conversano Schirinzi "Ligonzo" , con la partecipazione della mezzosoprano M° Teresa Tassiello che dirige il coro di voci bianche dell'associazione musicale "G. Ligonzo"; direttore, il maestro Angelo Schirinzi