27 giugno - Da Oslo la compagnia teatrale Skala Operakor in 'Come mi vuoi' al teatro Forma di Bari 27/06/2019 PER IL PRIDE, GEMELLAGGIO BARI-OSLO

La compagnia teatrale arriva dalla Norvegia



Con la collaborazione del Tavolo Tecnico LGBTQI e dell'Ufficio LGBTQI del Comune di Bari,

il Coordinamento Bari Pride è lieto di invitarvi il 27 giugno 2019 | ore 20:30

presso il Teatro Forma di Bari



Direttamente dall’Oslo Pride del 2018, il gruppo teatrale e corale Skala Operakor, formato da 60 cantanti e fondato nel 2011 nella capitale della Norvegia, è pronto a fare i bagagli per raggiungerci in Puglia e consolidare quest'amicizia con la città di Bari!



L'esibizione, unica nel suo genere, prende il nome dal “vaudeville” – commedia leggera in cui la recitazione è alternata a strofe cantate su arie conosciute. Lo show è scritto e diretto da Hedda Bakker e Hege Michalsen, artiste e attiviste lesbiche.



Per l'occasione, la compagnia ha tradotto e imparato in italiano ogni brano e ogni singola battuta, per rendere più comprensibile la storia che andrà in scena: una storia ambientata negli anni '20, fra contrasti, vendette e amori riconquistati (in pieno stile operistico).



Come tutti gli altri eventi targati Bari Pride, anche questo sarà gratuito per una scelta politica di massima inclusività.

Non vi resta che prenotare i biglietti



