Lotta agli sprechi alimentari: domani a Foggia l'incontro del progetto INNONETS 24/06/2019 Domani a Foggia il quarto incontro del progetto InnoNets sulla lotta agli sprechi alimentari

L’innovazione in campo alimentare parte da consumi sostenibili e nuove economie del recupero.

Istituzioni e attori locali a confronto nei roadshow e infoday promossi da Regione Puglia e ARTI



Bari, 24 giugno 2019 – Si terrà domani, martedì 25 giugno (ore 10.30 – 15.00), a Foggia nella Sala Mazza del Museo Civico (Via Gramsci,17) la quarta tappa del roadshow del progetto INNONETS, promosso da Regione Puglia e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in collaborazione con Legacoop Puglia e Politecnico di Bari, sul tema del contrasto allo spreco alimentare.



L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri che ha avuto inizio a Brindisi, per poi fare tappa ad Andria, a Lecce e in ultimo a Foggia, per approfondire programmi e iniziative regionali sulla riduzione dello spreco alimentare, entrare in contatto con gli attori locali impegnati quotidianamente sui temi della sostenibilità, orientarsi tra foodsharing, nuove economie del recupero e innovazione sociale per una migliore condivisione delle risorse.



Alla tappa di Foggia, partecipano: Crescenzo Marino, dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, che introduce l’incontro con i saluti istituzionali, Valeria Patruno, di ARTI, che illustra il progetto INNONETS e le sue opportunità, insieme a Katia De Luca di Legacoop Puglia, ed Emanuele Pepe, della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali della Regione Puglia, che illustra programmi e iniziative a sostegno della riduzione dello spreco alimentare. Saranno presentate le testimonianze dell’Ambito territoriale di Foggia e del Coordinamento istituzionale di Cerignola, da parte di Rino Pezzano. Interverranno inoltre Ester Fracasso, Festival Libando e Fabio Quitadamo, Banco Alimentare.



Gli appuntamenti rientrano nell’ambito del progetto InnoNets, finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia-Italia, che mira a favorire la cooperazione territoriale nel settore agroalimentare fra la Regione Puglia e la Regione delle Isole Ionie (in Grecia): l’idea è quella di puntare su processi di facilitazione dell’innovazione a favore delle piccole e medie imprese (pmi), perseguiti attraverso incontri tematici che coinvolgano le organizzazioni di ricerca, le imprese, gli enti di governo del territorio e la società civile.



Partner del progetto, oltre alla Regione delle Isole Ionie (Grecia) che è capofila, anche la Camera di Commercio di Corfù, la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro con il supporto tecnico di ARTI, il Politecnico di Bari e la Lega Regionale delle Cooperative e Mutua di Puglia (Italia).



Altri incontri nell’ambito del progetto sono previsti il 26 giugno al Politecnico di Bari, dove si parlerà di Urban Food Policy, cioè di strategie alimentari per le città e le isole, e il 27 giugno a Taranto: in quest’ultimo, organizzato da Legacoop Puglia, facilitatori dell’innovazione incontreranno le imprese dell’agrifood.

A luglio è prevista una serie di workshop, che vedrà la Regione Puglia e l’ARTI impegnate sui temi dell’economia circolare e della lotta allo spreco alimentare il 5 luglio a Taranto e l’8 luglio a Foggia, Legacoop sul tema dell’innovazione nelle pmi dell’agricoltura il 10 luglio a Lecce, e il Politecnico di Bari l’11 luglio a Brindisi sul tema delle città e isole sostenibili.