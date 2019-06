Bari - Inaugurazione della mostra collettiva e multidisciplinare dal titolo 'Souvenir' 26/06/2019 SPAZIO MURAT PRESENTA: SOUVENIR

DAL 27 GIUGNO AL 4 AGOSTO

27 giugno 2019, ore 18.00: Inaugurazione



Programma performance dal vivo:



ore 18.30: Gianmaria Andreetta & Ivan Cheng

ore 19:00: AGF HYDRA

ore 19.15: Isabella Mongelli

ore 20.00: Vincent de Hoÿm

ore 21.00: Stefania Dipierro



Orari di apertura: martedì – sabato ore 11.00 - 20.00;

domenica ore 11.00 - 13.00 / 16:00 – 20:00



Inaugurazione di Souvenir, un progetto prodotto e organizzato da Spazio Murat in collaborazione con 63rd-77th Steps - Art Project Staircase, finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo.



Souvenir è una mostra collettiva e multidisciplinare, che segna la conclusione di Souvenir Art Summer Camp, un campo estivo dedicato all'arte contemporanea: una residenza artistica che coinvolge 13 artisti di nazionalità e linguaggi diversi (pittura, installazione, performance, scultura, disegno e realtà virtuale).



Ciascuno di loro, durante il periodo di residenza, si sta lasciando coinvolgere e ispirare direttamente dal territorio pugliese per la realizzazione di un progetto artistico site-specific, che farà parte della mostra conclusiva a Spazio Murat. Le opere prodotte in situ rappresentano le tracce del loro incontro con il territorio pugliese e con gli artisti locali emergenti coinvolti durante la precedente rassegna e durante il periodo di residenza. I lavori esposti sono il riflesso dunque di un work-in-progress iniziato durante una rassegna di incontri nel 2018 e sviluppato durante il periodo di residenza; saranno il risultato di una contaminazione tra i bagagli culturali e le prospettive degli artisti, e la realtà locale esplorata. Un progetto complesso, poliedrico e collettivo.



Artisti in mostra:

AGF Hydra (Italia), Alessandro Aiello (Italia), Gianmaria Andreetta (Svizzera), Mariantonietta Bagliato (Italia), Ivan Cheng (Australia), Stefania Dipierro (Italia), Jade Fourès-Varnier & Vincent de Hoÿm (Francia), Giuseppe Lana (Italia), Bruno Mokross (Germania), Isabella Mongelli (Italia), Evelyn Plaschg (Austria), Fabio Santacroce (Italia), Edin Zenun (Macedonia del Nord).



Project Spaces coinvolti:

63rd - 77th STEPS - Art Project Staircase, BOCS - Box Of Contemporary Space, Like A Little Disaster, Microba, PINA, Swimming Pool Project, TONUS.



63rd - 77th STEPS - Art Project Staircase

È un artist run space fondato nel 2014 dall’artista Fabio Santacroce. Il nome si riferisce alla parte finale di una scala condominiale (precisamente all’area compresa tra il 63° e il 77° gradino) all’interno di un palazzo dell’inizio del XX secolo collocato in un quartiere popolare di Bari. Il programma si articola in diversi formati: mostre site-specific si alternano a esposizioni off-site e online intese come estensione fisica e metaforica di questo luogo residuale. Incorporato in un ambiente domestico popolare, l’Art Project Staircase indaga e sprona i limiti e le potenzialità della periferia, ridefinendo le sue coordinate spazio-temporali all’interno di un’iper-connessa geografia egemonica.



Si ringraziano per il sostegno le Accademie di Belle Arti di Bari, di Foggia e di Lecce e i partecipanti ai laboratori per la loro preziosa partecipazione; per la documentazione Fabio Ingegno e Kabum, studio di produzione video, VFX e contenuti AR e VR.





Ingresso libero durante l'inaugurazione del 27 Giugno 2019.

Ingresso: 3 Euro a partire dal giorno 28 Giugno 2019