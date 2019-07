6 luglio - Performance teatrale di Cantieri Teatrali Koreja (Lecce) I giorni del grano - Gioia del Colle (Bari) 06/07/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE



sabato 6 luglio 2019

ore 20.00 – 21.00 – 21.45

Performance teatrale di Cantieri Teatrali Koreja (Le)

I giorni del grano



Apertura straordinaria serale ore 20:00 – 23:00

Ultimo ingresso al pubblico ore 22:00



In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 6 luglio a partire dalle ore 20.00 il Parco Archeologico di Monte Sannace ospiterà la performance teatrale “I giorni del grano”, una produzione Cantieri Teatrali Koreja.



I giorni del grano è una performance teatrale che racconta in maniera innovativa e multisensoriale la tradizione panificatoria del territorio delle Murge. A dirigere la performance ci saranno due attori/apprendisti-fornai e voci registrate, musiche e ambienti sonori che gli spettatori ascolteranno attraverso cuffie wireless. Dopo aver indossato gli indumenti monouso indispensabili per visitare un laboratorio alimentare, gli spettatori ascolteranno il “seminario teatralizzato” e prenderanno parte ad un racconto sul processo di lavorazione del pane a partire dai suoi ingredienti, farina, lievito madre, acqua e sale. Alla fine assaggeranno il pane e potranno portare a casa una porzione di pasta madre, il lievito naturale ricco di microorganismi autoctoni, con cui preparare un pane "che sa di Murgia".



La performance della durata di 25 minuti e rivolta ad un numero massimo di 20 persone, sarà rappresentata più volte nell’arco della serata, alle ore 20.00, alle 21.00 e alle 21.45.



La manifestazione in programma è compresa nel biglietto ordinario.

È obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti:

Tel. 080.3491780; mail: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it