Giornalisti da New York, Croazia e Italia in visita a Castellana Grotte per test avvio della promozione del turistica 26/06/2019 Giornalisti ed opinion leader newyorkesi, croati ed italiani saranno in visita a Castellana Grotte nella giornata di sabato 29 giugno 2019 per visitare le Grotte di Castellana e gustare il nostro piatto tipico. Dopo la visita al sito carsico alle 11.00 presso il chiostro del Palazzo Municipale è previsto un saluto istituzionale ed una degustazione del nostro piatto tipico per eccellenza l’impanata, preparata e servita dagli alunni dell’IISS “Consoli – Pinto” di Castellana Grotte. L’iniziativa vuole essere un primissimo passo per l’avvio della promozione del turismo esperienziale, ovvero, legare la promozione della tipicità del nostro territorio e della nostra tradizione enogastronomica ad un’esperienza da vivere e condividere. Proprio per questo l’Amministrazione Comunale sta puntando sul coinvolgimento con tutti gli operatori del settore enogastronomico e ricettivo interessati.



L’iniziativa di ospitalità dei giornalisti è nata con la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto I-ARCHEO.S ed è finanziata dal Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia. L’intento è quello di promuovere il territorio anche e soprattutto all’estero. Il progetto, infatti, ha già portato alla creazione di un Sistema Integrato di Servizi per i Beni Naturali e Culturali, per uno sviluppo economico sostenibile dei territori, in cui soggetti pubblici e privati provenienti dai settori turismo sostenibile, gestione del patrimonio naturale e culturale, agroalimentare, artigianato, culturale, hanno messo a fuoco le potenzialità turistiche dell'area e progettato degli itinerari turistici tematici.



Partner del progetto sono: in Italia Regione Abruzzo e Marche Teatro; in Croazia le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public University di Poreč.