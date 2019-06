La Cattedrale di Bitonto protagonista su Sky Arte in prima serata 26/06/2019 Il 30 settembre per una delle puntate della quinta stagione di “Sei in un Paese meraviglioso”

La quinta stagione del programma “Sei in un Paese meraviglioso” realizzato da Sky Arte in collaborazione con Autostrade per l’Italia, in onda da lunedì 10 giugno in prima serata (ore 21.15), farà tappa anche a Bitonto, protagonista con la sua Cattedrale romanica nella puntata del 30 settembre sulle Cattedrali medievali del Nord Barese.

Dedicato agli itinerari religiosi alla scoperta delle bellezze più nascoste della provincia lungo la rete autostradale, il programma è affidato alla conduzione di Dario Vergassola, affiancato da Michelle Carpente in un affascinante viaggio tra i luoghi sacri (monasteri, cattedrali, chiese, abazie e città d’arte) più magici e misteriosi d'Italia, proponendo in ogni tappa immagini, suoni, sapori, incontri con esperti e ospiti del mondo della cultura.

Nella presentazione della puntata “Nord Barese. Cattedrali medievali” in onda alle 21.15 di lunedì 30 settembre su Sky Arte, che riprende passi della presentazione della prima tappa dell’omonimo itinerario proposto da Autostrade per l’Italia sul portale dedicato al progetto “Sei in un Paese meraviglioso”, si legge: “Dario Vergassola e Michelle Carpente continuano il loro viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’arte sacra medievale custodite in terra pugliese. A Bitonto, proveranno una certa reverenza al cospetto dei personaggi solennemente scolpiti sul fianco dell’ambone della Cattedrale, che rappresentano l’imperatore Federico II e la sua corte. Spostandosi poi verso la costa resteranno incantati dalla Cattedrale di Giovinazzo, alta sopra il promontorio affacciato sull’Adriatico. Alzate le vele, faranno infine rotta verso la Puglia”.

Non è la prima volta che Bitonto è protagonista delle iniziative di promozione turistica e territoriale di Autostrade per l’Italia, che ha dedicato l’itinerario “Bitonto. Lo scrigno della pittura” alla scoperta della Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”. Annualmente, poi, i principali eventi culturali e di spettacolo della città sono selezionati per la partecipazione al “Premio Italive”, progetto sostenuto da Autostrade per l’Italia con la finalità di informare automobilisti, viaggiatori e turisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche.

Per il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, il passaggio in prima serata su Sky Arte della Cattedrale romanica rappresenta “un’altra preziosa occasione di marketing territoriale per tutti gli operatori commerciali che hanno investito il proprio futuro qui. Ritrovando un amico come Dario Vergassola".