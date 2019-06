Festival Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film” programma dal 27 al 29 giugno a Bitonto e Sannicandro di Bari 27/06/2019 Festival Cinema&Letteratura

Tommaso Mottola, Gørild Mauseth, Marco Caratozzolo,

Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani (in video),

Pier Paolo Giannubilo, Fabio Martina, Marco Bonini e Giuliano Foschini



Gli ospiti delle prossime tre giornate



Del Racconto, da Lenin a Tolstoj

Giovedì 27 giungo piazza Cattedrale – Bitonto



Del Racconto, il Segreto (dei Corpi)

Venerdì 28 giugno – Corte Castello – Sannicandro di Bari





Del Racconto, l’Occultamento

Sabato 29 giugno – piazza Cattedrale – Bitonto



Ore 19.30, ingresso libero





Si va avanti senza sosta nella tabella di marcia della decima edizione del Festival di Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film”, organizzato dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Giancarlo Visitilli, e per il prossimo fine settimana le proposte tra libri e film sono ancora una volta imperdibili.



Il festival ha la caratteristica di trattare, come nessun altro fa, tutte le sfaccettature del Sociale. Ed è l’unico itinerante del Sud Italia che coniuga la passione per il grande schermo con quella per il libro.



La piazza Cattedrale di Bitonto torna ad accogliere le presentazioni e le proiezioni di “Del Racconto, il Film”, giovedì 27 giugno: sarà una serata particolare, si parlerà di Russia attraverso una riflessione su due dei sui grandi personaggi più noti: Lenin e l’eroina Anna Karenina, protagonista del romanzo di Tolstoj. Il professore associato di Letteratura russa dell’università degli studi di Bari Aldo Moro, Marco Caratozzolo terrà una lezione speciale partendo dal libro “Lenin, un uomo” di Maksim Gor'kij (Sellerio), nel quale si racconta la storia di Lenin, visto non dal piano politico, ma personale, secondo lo sguardo di Maksim Gor’kij, che lo conobbe bene dai primi del Novecento, nell’esilio (il famoso soggiorno di Capri), poi con la rivoluzione (in cui Gor’kji non credeva tanto) e dopo.

A seguire il film, tributo all’amore, “Karenina & I” di Tommaso Mottola (Concorso sez. La terra vista dalla luna), con lui ci sarà l’attrice norvegese Gørild Mauseth, leggenda del cinema nordico che ha accettato di interpretare Anna Karenina nel paese natale di Tolstoj. A questa sfida si aggiunge quella di voler recitare il ruolo di Anna in Russo, una lingua che non ha mai parlato prima. Sulle tracce di Anna, e per scoprire i veri motivi per cui Tolstoj ha scritto il romanzo, l’attrice viaggia da Venezia al fiordo delle sue origini sulle coste Artiche della Norvegia, e poi in treno attraverso l’immensa Russia, alla ricerca dei segreti che Tolstoj aveva nascosto nel personaggio. L’esperienza la riporta inaspettatamente alle sue radici e ai suoi dolori più profondi, che in un gioco di specchi con l’eroina di Tolstoj, dà alla luce un’interpretazione unica. Ruolo della vita, Anna Karenina ha cambiato Gørild per sempre.

Venerdì 28 giugno il festival ritorna a Sannicandro di Bari, in Corte Castello, che ospiterà il finalista del Premio Strega 2019 Pier Paolo Giannubilo con il suo libro “Il risolutore” (Rizzoli). A dialogare con l’autore sarà Stefania Santelia, docente presso l’Università degli studi Aldo Moro di Bari. Il libro racconta l’avventurosa vita di Gian Ruggero Manzoni, il pronipote di Alessandro.

Il film abbinato sarà “Ride” opera prima di Valerio Mastandrea, che sarà in collegamento video durante la serata assieme all’attrice protagonista Chiara Martegiani. Il film, che ha avuto una candidatura ai Nastri d’Argento e una al David di Donatello, è dedicato ad una donna che perde il marito durante un incidente sul posto di lavoro. Film introspettivo che fa riflettere sul lutto e sui modi, tutti personalissimi, di viverlo.



La settimana si conclude con l’appuntamento del sabato 29 giugno, in piazza Cattedrale a Bitonto. Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, presenterà l’ultimo libro dei giornalisti scrittori, Carlo Bonini e Giuliano Foschini intitolato “Ti mangio il cuore” (Feltrinelli) e dialogherà con loro sulla tematica affrontata nel testo: la mafia foggiana, la sua crudeltà e spietatezza e la capacità di essere capillare nel tessuto sociale. Chiude la serata la proiezione del film “L’assoluto presente” di Fabio Martina (inedito Sud Italia) basato su un fatto realmente accaduto. Ambientata a Milano è una storia di violenza gratuita da parte di alcuni giovani verso uno sconosciuto malcapitato. Il film si propone d'indagare la psiche dei giovani di oggi (Incontro riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti, è possibile accreditarsi sulla piattaforma SIGEF).







Per la decima edizione il Festival di Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film presenta alcune novità: anticipato da una serie di incontri pre-festival in programma nelle piazze dei comuni aderenti alla “rete del Festival”, arriva al cuore della rassegna dal 18 al 21 luglio a Mola di Bari, proprio nella città in cui è nato. Inoltre è stato introdotto un concorso: 8 film e 5 libri gareggeranno per essere eletti “Miglior film” e “Miglior libro”, nell’ambito di 3 diverse sezioni: I quattrocento colpi (film di carattere prettamente sociale); La terra vista dalla luna (film di carattere generale) Non ci resta che leggere (letteratura), da parte delle tre

giurie presenti: una popolare e due di esperti – una di Cinema presieduta dall’attrice Francesca Inaudi e una di Letteratura presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova

Per il secondo anno, poi, il festival ritorna nelle carceri a Turi, Bari e Trani per coinvolgere ogni tipo di pubblico.



SINOSSI



“Lenin, un uomo” di Maksim Gor'kij a cura di Marco Caratozzolo (Sellerio)



Ricordi, pieni di affetto e di ammirazione per un personaggio mitizzato o vituperato su e giù nella storia per la sua azione politica. Ma in questo ritratto non è la politica al centro del mirino. È l’uomo Lenin che Gor’kij vuole, riuscendoci meravigliosamente, scolpire nella memoria. E sorprendere.

«Non ho mai incontrato un uomo che sapesse ridere in modo così contagioso come Vladimir Il’ič. Bisognava godere di un benessere grande e forte per ridere così».

Questo era Lenin come persona, secondo Maksim Gor’kij, celebre scrittore, che era tutt’altro che un «leninista» («sono un marxista molto dubbioso, credo poco nella ragione delle masse in generale») ma lo conobbe bene dai primi del Novecento, nell’esilio (il famoso soggiorno di Capri) e poi con la rivoluzione (in cui Gor’kji non credeva tanto) e dopo.

Questi ricordi, un ritratto della persona schizzato attraverso occasioni vissute, furono scritti d’impeto, nella intensa commozione della notizia nel 1924 della morte del capo rivoluzionario. Pubblicati nel 1927, il disegno del personaggio si profila spontaneo e immediato. Quello che interessa l’autore è l’uomo, il carattere, quello che si provava a stare insieme a lui. Si scopre un punto di vista inaspettato su un personaggio morto in realtà prima che la storia potesse capirlo fino in fondo. E senza che ci sia troppo di politica, queste pagine dicono forse sul Lenin politico, sulla sua ispirazione politica, di più di un’analisi metodica.







“Karenina & I” di Tommaso Mottola



Il film racconta la sfida umana e professionale dell'attrice Gørild Mauseth che ha accettato di interpretare Anna Karenina nel paese natale di Tolstoj. A questa sfida si aggiunge quella di voler recitare il ruolo di Anna in russo, una lingua che non ha mai parlato prima.

Sulle tracce di Anna, e per scoprire i veri motivi per cui Tolstoj ha scritto il romanzo, l’attrice viaggia da Venezia al fiordo delle sue origini sulle coste Artiche della Norvegia, e poi in treno attraverso l’immensa Russia, fino a Vladivostok, l'estremo oriente del Paese, alla ricerca dei segreti che Tolstoj aveva nascosto nel personaggio. L'esperienza la riporta inaspettatamente alle sue radici e ai suoi dolori più profondi, che in un gioco di specchi con l’eroina di Tolstoj, dà alla luce un'interpretazione unica. Ruolo della vita, Anna Karenina cambierà Gørild per sempre. Il film è un invito all’amore, a perseguire le speranze e i sogni, e a vivere la vita al massimo!









“Il risolutore” (Rizzoli) di Pier Paolo Giannubilo



Col tempo sarebbe giunto a pensare di poter fare tutto ciò che voleva senza doverne rispondere a nessuno, e avrebbe finito col prenderci gusto. Due vite. Più nomi di quanti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di segreti inconfessabili. Per oltre vent’anni, la storia di Gian Ruggero Manzoni – pronipote di Alessandro e cugino dell’irriverente Piero – è stata una messinscena dai toni tragici, un buco nero da cui nessuno sarebbe potuto uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino all’incontro con Pier Paolo Giannubilo, un’onda d’urto da cui è nato questo romanzo, il ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un cognome fatale che ha saputo fare di sé, del bambino Palla di grasso bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna, un’inspiegabile leggenda. Dalla militanza nella Bologna del ’77, segnata dall’amicizia con Tondelli e Pazienza e dal clima libertino del Dams, al reclutamento nei Servizi, dalle missioni under cover in Libano a quelle nei Balcani in fiamme, passando per ingaggi da killer, prodezze erotiche e sogni d’artista affascinato dalle avanguardie degli anni Ottanta: Ruggero firma ogni suo gesto con l’inchiostro dell’eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per questo irresistibile, sempre disposto a tutto pur di restare umano. Con struggente lucidità Giannubilo ci racconta ciò che dell’altro gli fa più paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica una vita. Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a rendere impossibile riconoscere dove finisca l’una e inizi l’altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa letteratura.







“Ride” di Valerio Mastandrea



Carolina è vedova da una settimana e non riesce a piangere. Seduta sul divano, assorta in cucina, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei. Anche Bruno, il figlio di pochi anni che sul terrazzo di casa 'mette in scena' i funerali del genitore. Nessuno, nemmeno il padre e il fratello di Mario Secondari, giovane operaio morto in fabbrica, sembra riuscire a fare i conti col lutto. Tra un occhio nero e una nuvola carica di pioggia, Carolina farà i conti con l'assenza.

Dedicato a chi resta, confronta melanconicamente una giovane donna con la perdita della sua giovinezza e del suo amore, la prepara a vivere veramente, a fare della morte che arriva improvvisa l'incessante condizione della sua sopravvivenza.

Quello della protagonista non è però un lutto 'convenzionale', è un lutto bloccato, complicato. Perché come ogni altra esperienza emotiva, anche quella del lutto è soggettiva. Quieta, pratica ed efficientissima, Carolina attende tra il divano e il tavolo della cucina che le emozioni si facciano vive, che le lacrime arrivino copiose. Ma niente. La perdita del consorte, che sconvolge, scompagina e dissesta il modo di vedere il mondo, non si trasforma in lavoro. Il lavoro del lutto, la reazione adeguata all'esperienza della perdita. Al suo sentimento di doglio intimo fa eco quello sociale.







“Ti mangio il cuore” (Feltrinelli) di Marco Bonini e Giuliano Foschini



Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la 'ndrangheta. C'è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta. Eppure, dopo la 'ndrangheta è la più potente. E anche la più feroce. Nelle terre che si estendono dal promontorio del Gargano a Cerignola, fino a Foggia e San Severo, la Società foggiana ha il proprio centro operativo, ma i suoi tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro d'affari internazionale. La sua violenza è arcaica e bestiale. I suoi membri firmano gli omicidi sparando al volto della vittima, perché deturpare le sue sembianze significa cancellarne la memoria. Della vittima, poi, leccano il sangue. Fanno sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci - per forza predatoria e per omertà. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta. Sangue chiama sangue. Dagli anni settanta a oggi gli omicidi irrisolti sono 280. Trentacinque solo nel biennio 2015-2016. Diciotto nel 2017. Negli ultimi dieci anni, dunque, il pedaggio di sangue è stato di due morti ammazzati al mese. La Società foggiana è oscenamente ricca. Ha il monopolio dell'industria agroalimentare. I silos di grano più grandi d'Europa sono qui. Da molti anni gestisce per la camorra e la 'ndrangheta i traffici di droga, cocaina ed erba, e ora anche di rifiuti. E la politica è subalterna. Un'inchiesta inedita che intreccia le dichiarazioni di investigatori, magistrati e semplici testimoni di questo inferno, per smascherare una catastrofe civile che è stata ignorata troppo a lungo.





“L’assoluto presente” di Fabio Martina (inedito Sud Italia)

Il film, ambientato e girato a Milano ai giorni nostri, è la storia di tre ragazzi sui vent'anni, Cosimo, Riccardino e Giovanni. A bordo di un Suv percorrono le strade deserte del centro città. All'improvviso fermano l'autovettura in prossimità di un parco, scendono e aggrediscono un passante, apparentemente sconosciuto, in cui si sono casualmente imbattuti.







