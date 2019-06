EMILIANO A BRUXELLES: DOMANI L’ADOZIONE DEL PARERE SULLA STRATEGIA UE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 26/06/2019 LINK VIDEO DICHIARAZIONE EMILIANO



http://rpu.gl/Brn





“All'inizio ci deridevano, poi hanno cominciato a rispettarci e adesso cominceranno a temerci perché la Puglia, grazie anche al lavoro dei deputati europei è riuscita, sia in Parlamento europeo sia al Comitato delle regioni, a inserirsi in un percorso di legislazione o comunque di adozione di documenti che fanno della decarbonizzazione delle fabbriche dell'acciaio oltre che di quelle energetiche, un elemento fondamentale.

Significa produrre acciaio abbassando le emissioni da combustibili fossili come il petrolio e il carbone e immaginare di utilizzare altri modelli, compresi il gas che é combustibile di transizione e l'idrogeno anche a regime se i suoi costi potessero essere tecnologicamente contenuti, per realizzare gli stessi obiettivi industriali di sempre senza l'impatto ambientale attuale. Da questo punto di vista il lavoro che è stato fatto in particolare dal gruppo, dal Partito socialista europeo sia al Parlamento che al Comitato delle regioni ha dato grande sostegno alla Puglia. Pur essendo un membro supplente del Comitato delle regioni sono stato incaricato di redigere uno dei pareri più importanti, il che significa che a Bruxelles c'è stata una grande attenzione al problema ambientale, soprattutto di Taranto. E il nostro lavoro per far conoscere al mondo intero il dramma di Taranto passa anche dall'approvazione, spero domani, di questo parere per noi così importante”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in conferenza stampa oggi a Bruxelles insieme all’eurodeputato Andrea Cozzolino nella sede del Parlamento europeo.



È prevista per domani mattina l’adozione definitiva del parere Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, di cui è relatore Emiliamo, nel corso della sessione plenaria del Comitato delle Regioni.



Il presidente della Regione Puglia oggi è intervenuto a due riunioni nella sede del Comitato delle Regioni, la prima con il gruppo PSE e la seconda con la delegazione italiana.

Il Presidente ha illustrato il parere e discusso e motivato gli emendamenti. Poi nel pomeriggio ha partecipato all’apertura della sessione plenaria del CoR nella sede del Parlamento Ue.