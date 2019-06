28 giugno - AL VIA I LIBRI AL MUSEO NICOLAIANO CON 'A PIEDI NUDI NELL'ARTE' DI CARLO VANONI - BARI 28/06/2019 Prende il via “I libri al Museo Nicolaiano”, nuova iniziativa dell’Accademia della Cittadella Nicolaiana, con la presentazione di una serie di libri nel giardino cortile del Museo, fresco di lavori di riqualificazione con la nuova esposizione e l’apertura di un punto ristoro con ingresso indipendente su Strada Vanese, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola.



Il primo appuntamento è per venerdì 28 giugno alle 19.30 con lo storico dell’arte Carlo Vanoni che dialogherà con Michela Laporta, curatrice Pop Now, sul suo ultimo libro “A Piedi Nudi nell’arte” (Solferino edizioni).



“Sarà – spiega il Presidente dell’Accademia Alberto Losacco - una piccola rassegna, con presentazioni qualificate, che si terranno tutte nella splendida cornice del giardino cortile del Museo. Il filo conduttore è la ricerca della bellezza. Quella che avviene attraverso l’arte e il viaggio, come faremo con la seconda presentazione, quella del libro di Giuseppe Daconto, Pensieri Sostenibili ai piedi di un Baobab.



In queste settimane – spiega Losacco – stiamo portando avanti anche il progetto con Goldman Sachs e il Petruzzelli per la diffusione dell’opera lirica tra i bambini e venerdì chiudiamo la seconda settimana del nostro campo-scuola con Puglia Family. Un impegno costante, che speriamo di far crescere sempre più nei prossimi mesi con tutti quelli che vorranno aiutarci a fare della Cittadella e del Museo un punto di riferimento per la cultura e il turismo.”



Sull’autore:



Carlo Vanoni, storico dell’arte, come consulente per gallerie ha curato mostre di prestigiosi artisti.

Autore e interprete degli spettacoli teatrali L’arte è una caramella e Michelangelo e il pupazzo di neve, è anche protagonista, con il comico Leonardo Manera, di I migliori quadri della nostra vita, un mix di comicità e storia dell’arte.



Dalla quarta di copertina:



“Perché Giotto fu il primo regista di fiction della storia e Lucio Fontana il più grande esploratore dello spazio? Quale filo lega la Crocifissione di San Pietro di Caravaggio, I mangiatori di patate di Van Gogh e i sacchi di juta sporchi di Kounellis? È più spirituale una Madonna in una pala d’altare medievale o il quadrato nero di Malevic˘?

Può capitare di incontrare tutte queste domande nell’arco di poche ore, e persino di saper rispondere, tra una visita mattutina a una mostra, un aperitivo galeotto con una ragazza troppo giovane, un blackout che all’improvviso ridisegna gli spazi e ti invita a riflettere, forse a ricordare.

È quel che succede al protagonista di questo libro, che in una passeggiata metropolitana, in una splendida giornata di maggio, si trova a percorrere un’inattesa educazione sentimentale, mentre le opere che conosce e gli artisti che ama gli danno una chiave per leggere ciò che gli accade intorno, per capire ciò che gli accade dentro.

Provocazioni, intuizioni, aneddoti si intrecciano in un originale racconto colorato d’arte e di vita, capace di calare il messaggio dei capolavori di ogni epoca nella nostra quotidianità per parlare in modo originale e appassionato di pensiero, di bellezza e, perché no, anche d’amore.”