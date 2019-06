Andria Bike nella top 25 d’Italia al Meeting Nazionale dei Giovanissimi 27/06/2019 Il bilancio dell’Andria Bike al Meeting Nazionale dei Giovanissimi è più che positivo perché è voluta entrare nella top 25 d’Italia e ci è riuscita cogliendo la 23°posizione assoluta come miglior società giovanile a livello nazionale nelle prove di strada, fuoristrada ed abilità che si sono svolte in Basilicata a Metaponto Lido.

Il settore fuoristrada è quello che ha regalato le principali gioie al sodalizio baby andriese con il gradino più alto del podio ad appannaggio di Raffaele Cascione tra i G5, secondo posto di Alessandro Lamesta tra i G4, Silvia Leonetti quinta tra le G4 donne e Giuseppe Fornelli quinto tra i G5.

Soddisfazioni non finiscono qui perché nella strada si sono messi bene in evidenza Mattia Muraglia (4°G1), Gabriele Massaro (8°G1) e Gianluca Lapi (8°G4).

Buoni i piazzamenti anche per gli altri baby atleti Lazzaro Pomo, Riccardo Muraglia, Eligio Porcelli e Nicola De Nigris.

“Abbiamo affrontato questo impegno al massimo delle nostre possibilità – ha affermato entusiasta il direttore sportivo e team manager Luigi Tortora - mettendo a frutto tutto il lavoro svolto finora. Un grazie speciale lo dobbiamo a Giuseppe Muraglia di MM Bike Andria che ci ha dato tutto il supporto tecnico ed è stato al nostro fianco in questi tre giorni di gare al Meeting come uomo di esperienza ed anche come valore aggiunto ai nostri quadri tecnici del team oltre ad essere un punto di riferimento per la crescita dei nostri giovani atleti con i suoi preziosi consigli da ex professionista e da grande vincitore di un Giro d’Italia Dilettanti”.

Contemporaneamente allo svolgimento del Meeting, a Corato va sottolineata l'ottima prestazione degli esordienti nella gara che ha assegnato il titolo regionale FCI Puglia con i piazzamenti finali di Carlo Pistillo (sesto), Anthony Montrone (settimo), Stefano Principale (ottavo) e Vittorio Capogna (nono).

Di rilievo la performance di Simone Massaro: suo il quinto posto tra gli esordienti primo anno, vice campione regionale FCI Puglia, dimostrando ottima condizione ed elevata qualità tecnica conciliando alla perfezione le gare su strada con la mountain bike.

In bacheca una collezione di risultati davvero importante che consentono all’Andria Bike di ottenere con i propri atleti la convocazione come rappresentativa regionale FCI Puglia ai Tricolori Giovanili su strada il 7 luglio a Chianciano Terme in Toscana con Montrone, Pistillo e Massaro e a quelli di mountain bike il 30 giugno in Valle d’Aosta a Courmayeur con lo stesso Massaro.