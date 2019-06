Premio Industria Felix a Raffaele de Nittis, I complimenti del sindaco di Foggia, Franco Landella 27/06/2019 La cooperativa San Giovanni di Dio è stata scelta tra le migliori d’Italia lo scorso 17 maggio a Bari nella sede di Confindustria Bari/Bat dal Comitato Scientifico di Industria Felix. E a Raffaele de Nittis, presidente della cooperativa, è stata conferita un’alta onorificenza di bilancio come miglior impresa Under 40 della provincia di Foggia. "Si tratta di un traguardo importante raggiunto dalla cooperativa e dal suo presidente - dichiara il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Nonostante la sua giovane età, Raffaele de Nittis sta dimostrando professionalità e competenza in un settore molto delicato come quello socio-sanitario. Fare impresa in un territorio difficile come quello di Capitanata non è facile, ecco perché ritengo importante e significativo sottolineare questo successo. La cooperativa San Giovanni Di Dio ha dimostrato di possedere alti standard qualitativi e gestionali in un percorso di crescita che ne ha fatto una delle aziende più qualificate della provincia di Foggia". La premiazione è giunta alla presenza del rapporto Pmi e Grandi imprese a cura di Cerved in occasione di “Industria Felix – La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono”, evento organizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, con i patrocini di Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento, Confindustria, di Confindustria Puglia, Basilicata e Molise.