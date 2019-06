“Copertino in movimento”, una festa all’insegna dello sport e del benessere 27/06/2019 Nuovi stili di vita, attività motoria, alimentazione e prevenzione: sabato 29 giugno presso il Parco della Grottella si terrà la seconda edizione della manifestazione interamente dedicata allo sport e al benessere.



Promuovere la massima attenzione di cittadini, studenti e famiglie sui temi del benessere, dell’attività motoria, dell’alimentazione e della prevenzione attraverso una campagna educativa sul territorio. Con questi obiettivi, dopo il successo della prima edizione, le associazioni The Prison, Forgass, Podistica Copertino, Giubbe Verdi, Le Lupe, Accademia di Scena, Accademia Balletto Salento, Nuova Atletica Copertino, Asd Birbantelli Copertino, Magik Volley Copertino, Technofit, Team Ciccarese, Apem Tennis, Re-Heart, Evò Real Fitness, Tennis in carrozzina, promuovono la seconda edizione del progetto “Copertino in movimento – Festa dello Sport e del Benessere”, un grande evento dedicato al gioco, allo sport e al divertimento all’aria aperta.

La manifestazione, patrocinata del Coni di Lecce in collaborazione con il Comune di Copertino, è prevista per sabato 29 giugno a partire dalle ore 18.30 presso il Parco della Grottella e avrà come protagoniste principali le esibizioni e le dimostrazioni di diverse discipline sportive a cura delle associazioni partecipanti. A fare da cornice all’evento, saranno presenti stand che esporranno prodotti legati all’alimentazione biologica e saranno, inoltre, proposti appuntamenti con esperti e operatori del settore che informeranno il pubblico su come impostare stili di vita sana e naturale. Sarà anche presente uno stand con istruttori qualificati che illustreranno le tecniche e le manovre salvavita per adulti e bambini.

Parteciperanno all’evento anche numerosi ospiti tra cui il presidente FIPE Regione Puglia, Gaetano Martiriggiano, il presidente provinciale CSEN, Marcello Grimaldi, il presidente provinciale FIDAL, Sergio Perchia, il presidente regionale FMI, Mino Costabile, l’esperto nutrizionista Mino Vergaro e il sindaco di Copertino, Sandrina Schito.

“Copertino in movimento” vuole coinvolgere tutti i partecipanti con il fine di avvicinarli allo sport, valorizzando al contempo le varie discipline. L’approccio proposto è di tipo ludico per i più piccoli, mentre per gli adulti sono previste varie iniziative sulla formazione e sulla tutela della salute, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Un modo per promuovere la cultura dello sport all’aperto, nelle aree verdi della città, attraverso un percorso all’insegna di formazione, training, informazione, divertimento e relax.

L’evento, che sarà animato dal Dj Set di Luca Dea&Fabio Francioso in collaborazione con il media partner Radio System e technical partner Peppelektrik, è realizzato anche grazie al sostegno di numerose attività commerciali del luogo tra cui Naïf, Ats Parco Grottella, Mr Hamburger, Gallucci Street Food, Delizie del palato, Pizza House, Costruzione Futuro, Trinchera Assicurazioni, Lido Oasi, Farmacia Portaluri, Caffè Vergnano, Motul, Casta, Ottica Martina, Dea Design, FG DOL, Bastone Salvatore, Cam Service, Ktm Brunetti Motors.

«Questa seconda edizione – dichiara il sindaco, Sandrina Schito – saprà senz’altro bissare il successo dello scorso anno. Le nostre eccellenze sportive e le associazioni locali che fanno sinergia sono una ricchezza per tutti. Sono convinta che questa bellissima iniziativa che accomuna i sentimenti e i valori dello sport e del benessere, potrà diventare nel corso degli anni una manifestazione anche a carattere provinciale come occasione di crescita per il territorio».