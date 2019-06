Bari - STATALE 275 MAGLIE LEUCA: GIANNINI SCRIVE A MINISTRO TONINELLI 27/06/2019 L’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, ha inviato oggi una lettera al Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sulla questione del “Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca", con i lavori di ammodernamento e di localizzazione del tracciato.

Ecco il testo:

L’itinerario S.S. 275 “Maglie- Santa Maria di Leuca” rientra tra le previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001- 1° Programma delle Infrastrutture strategiche; è altresì richiamato nell’ APQ della Regione Puglia del 31/03/2003, nell’Intesa Generale Quadro del 10/10/2003 e nella Convenzione Regione Puglia- ANAS del 21/11/2003 e successivo atto Aggiuntivo del 15/12/2004.

Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera CIPE n. 92 del 20/12/2004, mentre il progetto definitivo è stato approvato con Delibera CIPE n. 76 del 31/07/2009 pubblicata in data 21/01/2010 sul Supplemento ordinario n. 14 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale - n. 16.

Le procedure di appalto per la realizzazione dell’opera sono state caratterizzate da un complesso quadro di vicissitudini amministrative, a causa di contenziosi che hanno interessato sia la fase di progettazione definitiva (Anas-Regione Puglia) che la fase di affidamento dei lavori da parte di Anas. Tali procedure sono culminate in un procedimento ispettivo da parte di ANAC e nella definizione di un nuovo piano di azione finalizzato a consentire la realizzazione dell’intervento.

In particolare, tenuto conto del notevole periodo di tempo trascorso, è stata avviata da Anas una revisione del progetto, al fine di rispondere ad esigenze, nel frattempo emerse, sia sotto il profilo della sostenibilità tecnico/economica dell’intervento, sia in relazione al mutato contesto territoriale di riferimento.

Si è valutato, inoltre, di procedere alla realizzazione dei lavori per lotti funzionali. Il 1° lotto è compreso tra lo svincolo di Maglie Nord (km 0+000) e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase (km 23+300); esso interessa il territorio dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. Il 2° lotto, da Montesano Salentino fino a Santa Maria di Leuca interessa i comuni di Montesano, Miggiano, Specchia, Tricase, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Corsano e Tiggiano.

Questa strategia d’intervento è stata condivisa dalla Regione Puglia, che ha istituito, presso l’Assessorato con deleghe in materia, una “cabina di regia” finalizzata a coordinare e condividere gli aggiornamenti progettuali con gli Enti territoriali competenti e a ridurre i tempi delle procedure autorizzative.

La Regione ha attivato diversi incontri plenari, in data 24.02.2017, 20.03.2017 e 19.04.2017 (quest’ultimo presso la provincia di Lecce) al fine di condividere l’ipotesi di procedere per lotti separati ovvero, con l’avvio dei lavori, per la prima tratta da Maglie a Montesano Salentino sostanzialmente confermando il progetto definitivo esistente e, per la seconda tratta, da Montesano a S.M. di Leuca, intervenendo con miglioramenti e adeguamenti sul tracciato esistente.

Sono poi stati svolti diversi incontri bilaterali nel periodo maggio-giugno 2017 con i Sindaci dei Comuni interessati dal 1° lotto al fine di condividere nel dettaglio interferenze e soluzioni alle prescrizioni apportate, in vista della redazione del progetto esecutivo del primo lotto dell’opera.

Anas ha trasmesso gli elaborati progettuali del 1° Lotto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha esaminato il progetto definitivo nella adunanza del 22 novembre 2018 e si è infine espresso con parere n. 68/2018. Il progetto, adeguato alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni espresse dal CSLLPP è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 08.02.2018 affinché fosse sottoposto al Cipe per la conseguente approvazione del progetto definitivo.



Nel contempo, Anas ha delineato diverse ipotesi per il 2° lotto compreso tra la zona industriale di Tricase - Montesano Salentino e il Capo di Leuca, proponendo – sempre attraverso il coordinamento della cabina di regia istituita presso la Regione Puglia – tracciati alternativi rispetto a quello previsto dal vecchio progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 76 del 31/07/2009.

Relativamente al 2° lotto funzionale è stata condivisa l’ipotesi di realizzare la strada a due corsie (e non più quattro) da Montesano a S.M. di Leuca; difficoltà sono invece state riscontrate per la individuazione del corridoio di localizzazione urbanistica. A seguito di una serie di incontri sia in Regione che in Provincia, nel corso dei quali non è emersa una posizione univoca sulla ipotesi di tracciato da adottare, Anas ha sviluppato due soluzioni alternative, in particolare per il superamento dell’abitato di Tricase: una ad est con l’ammodernamento dell’attuale S.P. 335 cd. “Cosimina” ed una ad ovest. Le due ipotesi di tracciato sono state sottoposte ai Comuni interessati il 5 Febbraio 2018 in una riunione presso la Provincia di Lecce, ancora una volta non risolutiva. Sono stati svolti incontri anche bilaterali (giugno 2018) fra i Comuni di Tricase e Tiggiano, maggiormente interessati alla questione, senza raggiungere un accordo.

La soluzione ad est, preferita dal Comune di Tricase (espressosi anche con Delibera CC n.74 in data 14.03.2019) non è condivisa dai restanti Comuni, tant’è che nell’ incontro tenuto presso la Regione Puglia in data 18.03.2019 tutti i Comuni si sono dichiarati favorevoli alla soluzione ad ovest di Tricase.

Nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa Anas ha individuato un nuovo tracciato alternativo che prevede lo spostamento ancora più ad ovest della infrastruttura, utilizzando la sede attuale della 275 con una variante in corrispondenza di Lucugnano, interessando così marginalmente il territorio di Specchia. In data 17.06.2019, alla presenza di Anas e di tutti gli enti locali interessati, si è registrata una convergenza da parte dei comuni interessati in merito a quest’ultima proposta, ma il sindaco di Specchia ha dichiarato “...che allo stato non è nelle condizioni di esprimere alcun parere sul tracciato ad Ovest di Lucugnano e, così come deliberato dal consiglio comunale, si riserva di farlo in sede di esame di un progetto preliminare”.



Tutto ciò premesso e considerato, la Regione Puglia, come riportato nel verbale della citata riunione, prende atto delle posizioni espresse dai sindaci presenti e rimette l'intera vicenda relativa al 2° lotto della Maglie-Leuca al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti perché adotti i provvedimenti del caso tenendo in considerazione la natura strategica dell'opera in questione.

Posizione peraltro condivisa nel corso dell’incontro tenutosi in data 10.06.2019 presso la Camera di Commercio di Lecce tra Regione Puglia, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali (come da verbale allegato).

Contestualmente chiede l’invio tempestivo del progetto definitivo del 1° lotto al Cipe per la conseguente approvazione.