3 luglio - Anastasia Campanella presenta il suo libro Mario Campanella e il Caffè Speciale di Polignano a mare (Bari) 03/07/2019 Mercoledì 3 luglio alle ore 23.30 in occasione del Festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare, Anastasia Campanella presenterà in Via Mulini in anteprima il libro che parla della famiglia dello storico locale "Mario Campanella Il Super Mago del Gelo", che nel 2020 compirà 100 anni di storia e tradizione, da ben quattro generazioni…







Sinossi

È la storia di un uomo, delle sue passioni, del suo lavoro, dei suoi amori… Ed è la storia di una famiglia.

L’uomo ha un nome, Mario Campanella, conosciuto ben oltre i limitati confini di Polignano a Mare, paese in cui è nato.

Grazie alla sua capacità imprenditoriale, alle spiccate doti e alle innumerevoli passioni (musica, ballo, fotografia, arte, viaggi…) ha costruito di se stesso un’identità unica, della quale hanno beneficiato tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, e persino l’intero suo paese: l’economia turistica di cui oggi gode Polignano a Mare trova le radici proprio nella figura di Mario Campanella.

Di qui l’’importanza di dare corpo e unità a questa storia, un progetto accarezzato da anni dalla figlia Anastasia e che finalmente si fa concreto in questo volume.

Un omaggio alla memoria di Mario Campanella, quindi, ma anche una testimonianza di come tutta la famiglia Campanella abbia manifestato da sempre capacità imprenditoriali di particolare rilievo, fin da quando i primi antenati arrivarono in Puglia dall’Emilia Romagna.

Questa storia vuole essere un segnale, una carica di fiducia verso tutti coloro che nell’esempio di Mario possono trarre energie e spirito professionale.

È la volontà di costruire un ponte tra passato e futuro, quella che ha animato Anastasia Campanella in questo lavoro, la necessità di “non dimenticare” e di trasferire e donare a chiunque – e soprattutto alle future generazioni della famiglia Campanella – insegnamenti di vita, di amore e di passione.