La rappresentativa maschile della Puglia, campione d'Italia 2019 alle Kinderiadi 28/06/2019 Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2019: La Puglia maschile è sul tetto d'Italia per la seconda volta



La Puglia torna sul tetto d'Italia dopo il successo del 2016 e il secondo posto del 2018 vincendo l'edizione numero 36 del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi dopo una settimana fatta di vittorie a Lignano Sabbiadoro. I ragazzi di mister Diego Vannicola hanno avuto la meglio sul Veneto in finale al tie break, dopo una partita durissima ed equilibrata, cucendosi sul petto il tricolore che fu impresso per la prima volta sulla maglia pugliese nella storia nel 2016. La vittoria al Trofeo delle Regioni è arrivata dopo il quinto posto nel 2017 ed il secondo del 2018 per mano di un gruppo di atleti, nati tra il 2003 e 2004, che nel corso della stagione ha avuto modo di confrontarsi nei campionati regionali pugliesi con alcuni di loro impegnati per obiettivi importanti. Porta quindi i suoi frutti il progetto biennale intrapreso dal CQR Puglia qualche anno fa coinvolgendo atleti per più di una edizione del Trofeo delle Regioni preparandoli quindi ad affrontare nel migliore dei il secondo anno del biennio. Il percorso netto della Puglia in questa edizione ha visto i ragazzi di Diego Vannicola perdere solo due set, rispettivamente con la Campania nella prima giornata di gare e con il Trentino in semifinale prima della finalissima con il Veneto conclusa al quinto set 15-13 a favore della Puglia. Tra i commenti a caldo quello del presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri che ha voluto ringraziare i ragazi e lo staff per il lavoro svolto per arrivare a questa vittoria: "E' il nostro seondo titolo - il commento del presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri - e già questa è una grande soddisfazione. E' stata una finale interminabile, dalle mille emozioni. Questo è un progetto che parte da lontano, sono due anni che siamo partiti con questo progetto sul territorio. In questi due anni abbiamo lavorato tanto e ne stiamo raccogliendo i frutti. Il settore giovanile è solitamente quello che non fa apparire nei meccanismi di una società. Ringraziamo chi ha creduto nel settore giovanile, le società ed in particolare la Materdomini Castellana Grotte, Vincenzo Fanizza nostro coordinatore tecnico. Sapevamo di poterci meritare la finale ma nello sport nulla è mai scontato. Abbiamo una squadra non fatta di individualità ma che ha formato un vero gruppo. Abbiamo visto buone cose in campo oggi, è un buon viatico per il futuro dell'intero movimento". A chiusura della settimana tricolore della Puglia il commento del tecnico della rappresentativa maschile Diego Vannicola: "E' stata una finale durissima, e lo sapevamo, il Veneto ha giocato davvero un buon Trofeo delle Regioni. Abbiamo preparato bene la partita anche se su alcune cose non siamo stati bravissimi. Sulla fase cambio palla il Veneto era molto preparato, abbiamo giocato bene sulla fase muro-difesa. Devo dire grazie a chi è subentrato ed ha dato una grossa mano dimostrando il vero valore di squadra della nostra Puglia dentro e fuori dal campo. Faccio i complimenti prima di tutto ai ragazzi. Devo ringraziare la mia famiglia per il continuo sostegno e soprattutto devo dire grazie allo staff, preciso e concentrato in ogni fase di questa stagione. Questo risultato è frutto di una programmazione. Una stagione se viene programmata nel modo giusto, questi sono i risultati. Sono felicissimo di aver raggiunto una finale per il secondo anno consecutivo, riuscendola a vincere questa volta". Tra i migliori delle Kinderiadi anche due pugliesi: Cosimo Balestra, premiato come miglior centrale e Gabriele Laurenzano, premiato come miglior libero.



Video

Il punto della vittoria -> https://youtu.be/p_15xBlDaJk

Le parole del presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri -> https://youtu.be/mbiHK00pIzE

La Puglia alza al cielo la coppa delle Kinderiadi2019 -> https://youtu.be/sD6yZj3qsBM



Per rivedere la finalissima maschile -> https://youtu.be/WR9TE6g0veI?t=2093



24-06-2019 Pool A Girone A

Puglia - Liguria 2-0 (25-11, 25-19)

Puglia - Campania 2-1 (25-18, 24-26, 16-14)



25-06-2019 Pool A Girone B1

Piemonte - Puglia 0-2 (13-25, 24-26)

Puglia - Sicilia 2-0 (25-20, 25-18)



26-06-2019 Pool A Girone B2

Toscana - Puglia 0-2 (20-25, 18-25)

Puglia - Marche 2-0 (25-22, 25-11)



Semifinale

Puglia - Trentino 2-1 (25-23, 23-25, 15-9)



Finale

Puglia - Veneto 3-2 (23-25, 25-22, 25-18, 17-25, 15-13)



Il podio del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2019

Femminile: 1. Veneto, 2. Lazio, 3. Lombardia.

Maschile 1. Puglia, 2. Veneto, 3. Trentino.



Premi individuali

Miglior Attaccante: Marina Giacomello (Veneto)

Miglior Attaccante: Raul Parolari (Trentino)

Miglior palleggiatore: Nicole Del Federico (Veneto)

Miglior Palleggiatore: Mattia Boninfante (Veneto)

Miglior Centrale: Valentina Cantaluppi (Lombardia)

Miglior Centrale: Cosimo Balestra (Puglia)

MVP: Manuela Ribechi (Lazio)

MVP: Luca Porro (Liguria)

Miglior Libero: Emma Barbero (Emilia Romagna)

Miglior Libero: Gabriele Laurenzano (Puglia)



Puglia Maschile: 1. Balestra Cosimo (2003, Green Volley Francavilla), 2. Bellomare Alessandro (2003, Ssd Matervolley Castellana Arl), 3. Carta Leonardo (2003, Ssd Matervolley Castellana Arl), 4. Ciardo Federico (2003, Pallavolo Azzurra Alessano Ssdrl), 5. Cofano Gianluca (2003, Polisportiva Frascolla), 6. Fanizza Alessandro (2004, Green Volley Francavilla), 7. Guadagnini Federico (2004, Green Volley Francavilla), 8. Laurenzano Gabriele (2003, Ssd Matervolley Castellana Arl), 9. Lorusso Simone (2004, Ssd Matervolley Castellana Arl), 10. Milano Riccardo (2003, Ssd Matervolley Castellana Arl), 11. Paglialunga Luca (2004, New Volley Gioia), 12. Pepe Stefano (2003, Sbv Galatina), 13. Susco Luca (2003, Green Volley Francavilla).

Staff: Vannicola Diego (1 All.), Polignano Angelo (2 All.), Alberto Guarini (Scoutman), Mattei Antonio (Dirigente), Bellacicco Merigiò (Fisioterapista).