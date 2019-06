Roma -A Navita e Bitetto premio Eurosintex nell'ambito di Comuni Ricicloni 2019 28/06/2019 Bitetto premiata da Legambiente come “Comune Rifiuti Free 2019”

Premio Eurosintex anche a Navita per trasparenza e corretta gestione



Il comune di Bitetto si conferma anche per il 2019 ai primi posti in Puglia per la raccolta differenziata, insieme a Navita, azienda barese che ne gestisce il servizio di igiene urbana, distintasi per trasparenza e corretta gestione del proprio business.

Si sono aggiudicati il premio Eurosintex nell’ambito di Comuni Ricicloni 2019 per aver non solo raggiunto percentuali elevate di differenziata, ma anche ridotto la produzione di rifiuti. L’indagine annuale è stata presentata a Roma il 27 giugno a conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull'Economia circolare dei rifiuti, organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club.



Sono solo due i comuni in tutta la Puglia ad essersi aggiudicati l’importante riconoscimento di “Comune Rifiuti Free”: Bitetto e Bitritto.

Nel complesso in Italia, emerge dall’indagine, la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/ab/anno ma si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud (42%) e Centro Italia (52%). Ai primi posti il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%), Calabria e Puglia al 40% di raccolta differenziata.

«È un premio che conferma quanto sia importante il lavoro di squadra svolto in sinergia con le amministrazioni comunali e con tutti i cittadini. La tracciabilità dei rifiuti è stata possibile grazie alla policy aziendale basata su 3 asset: tecnologia, trasparenza e legalità che hanno consentito di raggiungere il traguardo della Smart Green City», ha spiegato Francesco Roca, amministratore unico di Navita.

«È un grande orgoglio essere tra i pochi comuni al Sud e tra i soli due in Puglia a ricevere questo riconoscimento», ha dichiarato il sindaco di Bitetto Fiorenza Pascazio, «questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano svolto con dedizione e competenze, lo dedichiamo a tutti i cittadini che fanno la differenziata, agli operatori dell'azienda e alla Polizia Locale per l'ottimo lavoro svolto ogni giorno».



Bitetto, già ritenuto modello di Smart Green City, è uno dei primi comuni pugliesi ad aver introdotto la tariffazione puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti.

Giovedì 4 luglio (ore 18) appuntamento nella Sala Consiliare di Bitetto per un grande incontro cittadino in cui verranno illustrati i risultati di un anno di sperimentazione e dato avvio al nuovo sistema di tariffazione puntuale