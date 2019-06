BANDO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INFOPOINT TURISTICI: AL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA € 20.000 29/06/2019 Anche quest’anno il Comune di Ruvo di Puglia è tra i (28) Comuni pugliesi selezionati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli infopoint turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale”.



Il Dipartimento Regionale per il Turismo, la Cultura e il Territorio ha premiato il progetto dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Ruvo di Puglia, con un finanziamento di 20.000 euro, cifra massima possibile per ogni progetto, a cui si aggiungono 2.500 euro di fondi comunali.



Con queste risorse si garantirà il funzionamento quotidiano dell’infopoint di Via Vittorio Veneto, gestito per il Comune dall’associazione Pro Loco.

L’Infopoint sarà sempre aperto e attivo con personale qualificato dal 12 luglio fino al 31 ottobre (dalle 9 alle 23 a luglio e agosto, fino alle 22 a settembre e ottobre), potenziando i servizi di informazione e comunicazione sia per i residenti che per i turisti, realizzando attività di animazione on site e collaborando alla comunicazione e promozione delle attività estive del nostro Comune.