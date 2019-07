4 5 luglio -Presentazione del libro Il sommo Bene a cura di Rino Maenza a Polignano a Mare e Lecce 04/07/2019 Il sommo Bene a cura di Rino Maenza, Kurumuny Edizioni

Prime presentazioni in Puglia

Giovedì 4 luglio al festival “Il libro possibile” di Polignano a Mare

Venerdì 5 luglio nel Chiostro della Biblioteca Bernardini di Lecce



Il genio di Carmelo Bene torna a casa. Approda finalmente in Puglia il tour di presentazione de Il sommo Bene. Carmelo Bene: ricordi, testimonianze e racconti dal mondo della cultura e dello spettacolo, a cura di Rino Maenza (2019 Kurumuny Edizioni).

Il volume, che raccoglie oltre cinquanta straordinarie testimonianze di eminenti personalità del mondo dell'arte e della cultura (da Cosimo Cinieri a Franco Quadri, da Renato Barilli a Lorenzo Mango) che nel 2002 presero parte alla prima “chiamata collettiva” in memoria del maestro, a pochi mesi dalla sua scomparsa, è curato da Rino Maenza, poliedrico progettista e produttore culturale che con Carmelo Bene ha intrecciato una feconda collaborazione a partire dagli anni Ottanta, già curatore di importanti pubblicazioni sul Maestro del teatro italiano, quali Carmelo Bene legge Dante (Marsilio 2006) e Carmelo Bene. Cos'è il teatro?! La lezione di un genio (Marsilio 2014).

Il primo appuntamento pugliese è giovedì 4 luglio alle 20.30 in piazza dell'orologio a Polignano a Mare (Ba), nell'ambito della XVIII edizione del festival “Il libro possibile”. Ospite del festival, l'autore Rino Maenza; interviene Vito Signorile.

Mentre venerdì 5 luglio, dopo il successo della prima nazionale al Salone del libro di Torino e la presentazione al Palazzo delle Esposizioni di Roma, ancora un evento sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia dedicato al grande maestro del teatro italiano, questa volta nel suo Salento. L'appuntamento è per venerdì 5 luglio alle 19 presso il Chiostro della Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri, Piazzetta Carducci a Lecce, per la presentazione realizzata in collaborazione con Museo Castromediano, Centro studi “Carmelo Bene” e Kurumuny Edizioni.

L'occasione è doppia: la serata ospiterà infatti anche la presentazione del volume Dalla Puglia l’eterno Bene. La Lectura Dantis di Carmelo Bene a cura di Rino Maenza, pubblicato da Edizioni Grafiche Sigem s.r.l. per il Consiglio Regionale della Puglia (2019).

Partecipano all'evento l'assessore all'Industria culturale e turistica della Regione Puglia Loredana Capone, Paolo Pellegrino, consigliere della Regione Puglia, il curatore del volume Rino Maenza, Mauro Marino, operatore culturale - Fondo Verri, e i cofondatori del Centro studi “Carmelo Bene”, Stefano Cristante, docente dell'Università del Salento e Simone Giorgino, saggista.

All'incontro di presentazione seguirà la proiezione di filmati inediti e il reading dell'attore e performer Simone Franco - Centro studi “Carmelo Bene”.



Il sommo Bene

Il sommo Bene prende forma grazie a un importante evento culturale dedicato a Carmelo Bene, il primo dopo la sua scomparsa, organizzato da Edoardo Fadini nell’ottobre del 2002 a Torino presso la GAM. Intervengono professionisti e amici che hanno lavorato a stretto contatto con Carmelo Bene: attori, fotografi, pittori, scenografi, compositori, critici e docenti. Ne scaturiscono racconti e riflessioni che offrono i più vari punti di vista sulla storia dell’artista. A diciassette anni da quell'appuntamento, Kurumuny recupera finalmente le preziose testimonianze di allora, ancora decisamente attuali - oltre che uniche, per il primato temporale dell'evento - in un volume di sicuro interesse per i molti amanti dell'opera del Maestro, nonché per gli appassionati e gli studiosi di teatro.

Cinquantaquattro saggi di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo intorno a questo immenso personaggio, da cui emerge il ritratto umano e professionale di un artista dalla straordinaria attività teatrale, televisiva, cinematografica, radiofonica, letteraria, poetica, concertistica, saggistica e teorica: un vero e proprio memoriale per colui che aspirava a essere “immemoriale”. Scrivono Sergio Ariotti, Antonio Attisani, Andrea Balzola, Renato Barilli, Matteo Bavera, Aldo Bello, Ruggero Bianchi, G. Sebastiano Brizio, Sylvano Bussotti, Paolo Cacchioli, Gian Paolo Caprettini, Tonino Caputo, Roberta Carlotto,Cosimo Cinieri, Sergio Colomba,Tonino Conte, Mauro Contini, Gioia Costa, Pietro Crivellaro, Franco Cuomo, Sandro D'Amico, Camille Dumouliè, Edoardo Fadini, Sergio Fava, Gian Luca Favetto, Marco Ferrar, Luigi Dati, Lorenzo Ferrero,Bruna Filippi, Piergiorgio Giacchè, Gaetano Giani Luporini, Paolo Levi, Gigi Livio, RinoMaenza, Lydia Mancinelli, Jean Paul Manganaro, Michele Mangione, Lorenzo Mango, Claudio Meldolesi, Luigi Mezzanotte, Renata Molinari, Italo Moscati, Renato Nicolini, Giorgio Panni, Silvia Pasello, Sara Piagno, Franco Quadri, Cosetta Saba, Alberto Signetto, Silana Sinisi, Roberto Toni, Valerio Valoriani, Salvatore Venditelli. Con due appendici firmate Rino Maenza-Claudio Signorile ed Edoardo Fadini (in allegato la scheda completa).





Dalla Puglia l’eterno Bene. La Lectura Dantis di Carmelo Bene



La prima parte del volume definisce un excursus sull’origine pugliese di Carmelo e l’inizio della sua attività teatrale giovanile, il rapporto con la famiglia e la sua migrazione a Roma. La seconda parte racconta quella che è stata la straordinaria esperienza della Lectura Dantis, lo spettacolo teatrale di poesia più imponente che sia stato realizzato in Italia, che rappresenta il punto più alto della grandezza teatrale di Carmelo Bene e “raggiunge l’eternità”. In allegato il DVD, con la registrazione live di quell’indimenticabile performance che Bene offrì la sera del 31 luglio 1981, rappresenta un prodotto culturale straordinario, che coniuga in sé la somma poesia di Dante, la sublime interpretazione di Carmelo, la splendida cornice delle Torri di Bologna e la dimostrazione della solidarietà civile ai caduti e ai feriti dell’orrenda strage alla stazione di Bologna del 1980, manifestata dall’enorme e meravigliosa partecipazione di oltre centomila persone. Il libro fa parte della linea editoriale del Consiglio Regionale della Puglia “Leggi la Puglia”



Rino Maenza, progettista e produttore culturale, è stato per oltre quindici anni uno stretto collaboratore di Carmelo Bene. Sin dal 1980 è stato il consulente del Maestro per la progettazione e la realizzazione del grande sistema di amplificazione sonora e trattamento dei suoni: la “Fonica” che Bene adottò nei suoi spettacoli e che non abbandonò più. L’esordio fu una straordinaria occasione: la rappresentazione in tre repliche al teatro La Scala di Milano del Manfred di Byron-Schumann che si tenne dal 29 settembre all’1 ottobre 1980. Durante questo fervido sodalizio Rino Maenza è stato il produttore e curatore discografico delle opere di Carmelo Bene: oltre al Manfred, Pinocchio, Majakovskij e la Lectura Dantis, lo spettacolo unico che Bene tenne dalla Torre degli Asinelli di Bologna il 31 Luglio 1981. Una straordinaria lettura di Canti della Divina Commedia in occasione del primo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Maenza ha pubblicato inoltre con Marsilio due volumi con dvd dedicati all’opera di Carmelo Bene: Carmelo Bene legge Dante (2007) e Carmelo Bene: Cos’è il teatro?! – La lezione del genio (2014).