[PHOTOGALLERY] basket - Alle Grotte di Castellana Virtus Bologna e Amatori Savona campioni d'Italia U18 3x3 30/06/2019 3X3, A CASTELLANA GROTTE UNIPOL VIRTUS BOLOGNA E

AMATORI PALLACANESTRO SAVONA CAMPIONI D'ITALIA U18

In finale contro Piani Junior Bolzano e Basket Costa x l'Unicef. Secondo scudetto per le liguri.



Vanno a Unipol Virtus Bologna (maschile) e Amatori Pallacanestro Savona (femminile) gli scudetti U18 3x3, assegnati in giornata alle Grotte di Castellana, nella città metropolitana di Bari. Per la società ligure si tratta di una conferma, dopo il successo della scorsa edizione. Si conclude così la settimana dedicata alle finali giovanili della disciplina: trentasei le squadre partecipanti alla seconda tornata di gare, riservata alle classi 2001 e 2002 ed organizzata da Fip Puglia. L'evento si è svolto sui campi di piazzale Anelli in collaborazione con Grotte di Castellana, a pochi metri del complesso carsico famoso in tutto il mondo.

Nella finale maschile, primato per Unipol Virtus Bologna che supera Piani Junior Bolzano per 13-6, grazie al quartetto composto da Lorenzo Battilani, Arcangelo Guastamacchia, Nicolò Nobili e Manuele Solaroli. Terzo posto per Perugia Basket vittoriosa su La Sportiva Gavirate per 14-13 dopo una coda supplementare.

Bis per Amatori Pallacanestro Savona nel torneo femminile contro Basket Costa x l’Unicef, nella replica della finale della scorsa edizione: al termine di un incontro tirato ed equilibrato, le liguri vincono per 11-10 grazie a Giada Leonardini, Beatrice Paleari, Giulia Picasso ed Anna Poggio. Per Poggio e Leonardini, la soddisfazione ulteriore di appuntarsi un altro scudetto, dopo quelli conquistati nel 2018, rispettivamente con Amatori Savona e Basket Academy La Spezia, quest'ultimo in under 16. Podio completato da Reyer Venezia che nella finale di consolazione regola Panthers Roseto per 15-6.

I nomi di Unipol Virtus Bologna e Amatori Pallacanestro Savona si aggiungono così a quelli di Cab Stamura Ancona e Bc Castelnuovo Scrivia, laureatisi campioni italiani U16 mercoledì scorso, sempre alle Grotte di Castellana. Una location che anche in questa circostanza è stata molto apprezzata da atleti e addetti ai lavori: «Non era facile ripetersi – osserva Margaret Gonnella – ma grazie al supporto dell'ente Grotte di Castellana e all'impegno di un gruppo di lavoro ormai rodato, tutti i partecipanti sono tornati a casa con un bel ricordo e la voglia di tornare a visitare la Puglia al più presto».

Alla premiazione, oltre alla presidente Fip Puglia Gonnella, hanno partecipato il sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, il presidente Grotte di Castellana Victor Casulli con il vice presidente Francesco Manghisi, i componenti della commissione esecutiva dell'evento Roberto Nardi, presidente, e Mario Vietti, il presidente Fip Piemonte Gianpaolo Mastromarco.



Di seguito, le gare del terzo giorno e la classifica finale:

U18 maschile

Quarti di finale

Unipol Virtus Bologna-Virtus Valmontone 16-10

Novipiù Campus Piemonte-Perugia Basket 13-15

La Sportiva Gavirate-Victoria Libertas Pesaro 14-13

Piani Junior Bolzano-Roseto Sharks Academy 15-12

Semifinali

Perugia Basket-Piani Junior Bolzano 13-15

Virtus Bologna-La Sportiva Gavirate 13-7

Finali

1°-2° posto Piani Junior Bolzano-Unipol Virtus Bologna 6-13

3°-4° posto Perugia Basket-La Sportiva Gavirate 16-15

9°-10° posto Sporting Juvecaserta-Pallacanestro Vado 16-12

11°-12° posto 3S Cordenons-Accademia Isernia 13-12

13°-14° posto Virtus Resana-Aurora Brindisi 15-14

15°-16° posto Nuovo Basket Club Potenza-Olympia Comiso 11-15



Classifica

1. Unipol Virtus Bologna

2. Piani Junior Bolzano

3. Perugia Basket

4. La Sportiva Gavirate

5. Roseto Sharks Academy

6. Victoria Libertas Pesaro

7. Novipiù Campus Piemonte Basket

8. Virtus Valmontone

9. Sporting Juvecaserta

10. Pallacanestro Vado

11. 3S Cordenons

12. Accademia Isernia

13. Virtus Resana

14. Aurora Brindisi

15. Olympia Comiso

16. Nuovo Basket Club Potenza

17. Virtus Siena

18. Cus Cosenza

19. Eteila Basket

20. Basket Sant'Orsola Sassari



U18 femminile

Quarti di finale

Basket Costa x l'Unicef-Nuova Matteotti Corato 12-4

Libertas Moncalieri-Reyer Venezia 3-5

Roseto Panthers-Futurosa #Forna Trieste 8-5

Pallacanestro Perugia-Amatori Pallacanestro Savona 2-14

Semifinali

Reyer Venezia-Amatori Pallacanestro Savona 8-15

Basket Costa x l'Unicef-Roseto Panthers 15-4

Finali

1°-2° posto Amatori Pallacanestro Savona-Basket Costa x l'Unicef 11-10

3°-4° posto Reyer Venezia-Roseto Panthers 15-6

9°-10° posto Cestistica Campobasso-Feba Civitanova 7-13

11°-12° posto Cestistica Prato-Minibasket Battipaglia 9-8

13-14° posto Catanzaro Basket-Virtus Albano-Pavona 5-12

15°-16° posto Cestistica Rivana-Nuova Trogylos Priolo 6-15



Classifica

1. Amatori Pallacanestro Savona

2. Basket Costa x l'Unicef

3. Reyer Venezia

4. Roseto Panthers

5. Libertas Moncalieri

6. Futurosa #Forna Trieste

7. Nuova Matteotti Corato

8. Pallacanestro Perugia

9. Feba Civitanova

10. Cestistica Campobasso

11. Cestistica Prato

12. Minibasket Battipaglia

13. Virtus Albano-Pavona

14. Catanzaro Basket

15. Nuova Trogylos Priolo

16. Cestistica Rivana