VOLOTEA INAUGURA LA NUOVA ROTTA ESCLUSIVA BARI - MARSIGLIA E RIATTIVA TUTTI I COLLEGAMENTI ESTIVI DA BARI E BRINDISI 01/07/2019 Il vettore collega lo scalo barese al sud della Francia

due volte alla settimana, ogni lunedì e giovedì



Confermate le ripartenze dei voli estivi dai due scali pugliesi



Con un totale di 19 destinazioni, 17 esclusive,

l’offerta Volotea in Puglia è tra le più ricche di sempre











Bari, 01 luglio 2019 – Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, ha inaugurato il nuovo collegamento da Bari alla volta di Marsiglia: infatti, è possibile decollare dallo scalo barese verso il sud della Francia due volte alla settimana, ogni lunedì e giovedì.



Inoltre, dopo il ripristino del collegamento da Bari verso Santorini ad aprile, il vettore ha riattivato nelle scorse settimane i collegamenti estivi dagli aeroporti pugliesi verso numerose destinazioni: da Bari si torna a volare verso Olbia, Atene, Corfù, Skiathos, Palma di Maiorca, Creta, Kos, Ibiza, Dubrovnik, Zante, Rodi, Mykonos e Preveza – Lefkada. Da Brindisi, invece, si torna a volare verso Venezia e Genova.



“Siamo molto felici di dare il via alla nuova rotta da Bari verso la splendida Marsiglia, una delle città più dinamiche e vivaci d’Oltralpe – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Grazie a questa nuova rotta, puntiamo ad amplificare il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Bari e visitare la Puglia e le sue bellezze, sostenendo e rafforzando così l’economia locale. Grazie al ripristino delle rotte estive verso Sardegna, Grecia, Spagna e Croazia, i passeggeri baresi potranno scegliere tra moltissime destinazioni, una più affascinante dell’altra. Inoltre, da Brindisi ripartono proprio in questi giorni i collegamenti verso Genova e Venezia, due città italiane ricche di storia, arte e paesaggi mozzafiato”.



“Il volo su Marsiglia, novità assoluta per i nostri aeroporti, arricchisce in modo significativo l’offerta di collegamenti sulla Francia, uno dei principali mercati per il turismo pugliese” - dichiara il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti -. Riteniamo che il nuovo collegamento costituisca un prezioso supporto allo sviluppo delle relazioni tra due aree economiche dinamiche e sedi di importanti centri portuali. Questo volo, perciò, può rivelarsi un’interessante occasione di crescita dei flussi, sia incoming sia outgoing, e favorire l’ulteriore crescita della componente internazionale di linea che, in modo sempre più consistente, incide sul traffico aereo in Puglia”.



Con la nuova rotta verso Marsiglia e con le numerose ripartenze estive, Volotea punta a incrementare anche il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare la Puglia e il suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale. Volotea offre rispettivamente a Bari e a Brindisi 411.000 e 16.200 posti e, dal 2012, il vettore ha trasportato in Puglia 1,5 milioni di passeggeri. Durante l’estate 2019, Volotea collegherà Bari con 19 destinazioni, 17 esclusive, 5 in Italia - Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia - e 14 all’estero - Marsiglia (novità 2019) in Francia, Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia. Da Brindisi, sarà possibile decollare, invece, verso 2 mete domestiche, Genova e Venezia.

Tutti i collegamenti da e per Bari e Brindisi sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.