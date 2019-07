San Giovanni Rotondo - Nasce S.I.M.M.S. - Sistema Tecnologico Integrato per la misurazione della Sarcopeni 01/07/2019 Sanità e nuove tecnologie:

S.I.M.M.S. è il titolo dell'innovativo progetto di ricerca che vede come capofila Intellego srl, azienda specializzata nello sviluppo di metodi personalizzati di controllo di gestione e di sviluppo software nell’ambito dell’Information Technology. Il progetto è vincitore del Bando Innolabs della Regione Puglia.

Nasce “S.I.M.M.S. - Sistema Tecnologico Integrato per la misurazione della sarcopenia”, che consente di effettuare una valutazione multidimensionale con strumenti e tecniche diversi ed innovativi di misurazione e comunicazione del grado di Sarcopenia: un disordine correlato con la riduzione della massa, della forza e della qualità muscolare dei pazienti.



Mercoledì 3 luglio alle ore 14,00 si terrà il workshop iniziale aperto al pubblico e agli operatori presso l'IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Casa del Sollievo e della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, struttura che sarà direttamente coinvolta nelle attività di design dei prodotti e dei servizi, fornirà le informazioni necessarie ad inquadrare da un punto di vista clinico le problematiche legate allo stato di Sarcopenia e definirà gli interventi più efficaci di riduzione del rischio.

L’obiettivo del progetto, che vede come capofila Intellego (azienda specializzata nello sviluppo di metodi personalizzati di controllo di gestione e sviluppo software nell'ambito dell'Information Technology), è quello di sviluppare un sistema tecnologico integrato costituito da dispositivi sia fissi che mobili, utilizzabili presso strutture sanitarie e presso il domicilio dei pazienti che si interfacciano, in questo modo, con un sistema di software di raccolta ed elaborazione dati, di monitoraggio clinico e di gestione delle casistiche analizzate legate alla Sarcopenia.

“La Sarcopenia rappresenta un disordine correlato con la riduzione della massa, della forza e della qualità muscolare, una condizione associata ad un incremento del rischio di caduta, disabilità, mortalità e di fratture – spiega Daniele Sancarlo, medico dell’Unità di Geriatria dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo –. Spesso non viene trattata adeguatamente anche per le difficoltà inerenti la tipologia di grandezze da utilizzare e sul come misurarle. L’obiettivo del progetto è realizzare un innovativo sistema di monitoraggio dei parametri della Sarcopenia, utilizzando sensori indossabili, rendendo possibile una sua misurazione nel tempo sia in ambito domestico che sanitario. L’uso di questo sistema potrebbe portare ad una riduzione delle disabilità e delle spese socio-sanitarie sia dirette che indirette, in quanto strumento di prevenzione primaria e secondaria. Il ruolo della nostro Istituto riguarderà la definizione delle grandezze da misurare, il supporto alla scelta delle tecnologie da utilizzare, la sperimentazione clinica della soluzione realizzata e la diffusione dei risultati”.