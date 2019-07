Grand Tour di Linea Verde, a Barletta le telecamere Rai per la puntata sulla Puglia. Conduce Lorella Cuccarini 01/07/2019 Faranno tappa a Barletta, mercoledì prossimo 3 luglio, le telecamere e le troupe Rai al lavoro per la realizzazione di quattro speciali dedicati alle bellezze del paese.



Si tratta di Linea Verde, lo storico programma di Rai1, in onda tutte le domeniche a mezzogiorno, che per questa estate indosserà l'abito da sera, in occasione di quattro prime serate, in onda il venerdì dal prossimo agosto. Tema di questi speciali, intitolati Grand Tour di Linea Verde, sarà il viaggio attraverso le bellezze del paese, fra quei luoghi capaci di incantare, meravigliare, sorprendere. Uno di questi sarà, appunto, Barletta!



La conduttrice del programma sarà Lorella Cuccarini, fra i volti più amati della televisione italiana e con lei, in città, ci sarà anche l’attore Fabio Troiano, che la accompagnerà alla scoperta dell’ottocentesco Teatro comunale “Giuseppe Curci”.



A Barletta saranno girate le riprese del primo dei quattro speciali.

Grand Tour, infatti, attraverserà la Puglia in un percorso ispirato alla via Francigena del Sud, della quale la città della Disfida fa parte. In mostra ci saranno alcune fra le bellezze di Barletta, fra cui il Castello, il teatro “Curci”, Eraclio e la Basilica del Santo Sepolcro.



Lorella Cuccarini scoprirà il fascino di una città in cui storie di cavalieri si intrecciano a leggende e grandi imprese.



Per le riprese nella giornata di mercoledì prossimo, 3 luglio, e per consentire agli operatori di muoversi e lavorare in sicurezza, a partire dalle ore 16 e fino alle 24, corso Vittorio Emanuele e via Santa Marta saranno interdette al traffico e sarà vietato tenere le auto in sosta.