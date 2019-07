“TROFEO APULIA BEACH WRESTLING” 1° Posto per l’A.S.D. EVOLUTION ARTAGON FOGGIA 01/07/2019 Domenica 30 giugno 2019 si è tenuto a Margherita di Savoia (BT) presso il lido “ALBATROS” ubicato sul lungomare Cristoforo Colombo il “TROFEO APULIA BEACH WRESTLING” (LOTTA SULLA SABBIA). L’ A.S.D. Evolution Artagon Foggia in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia Lotta della F.I.J.L.K.AM. ha organizzato l’evento a carattere nazionale che ha visto la partecipazione di circa cento atleti provenienti da quattro regioni del sud Italia : Puglia, Basilicata, Campagna e Molise. La manifestazione avente come fine la promozione del territorio e della lotta ha riscosso un vasto successo di pubblico tale che le autorità presenti si sono augurati che l’evento non si fermi e che si possa già programmare e lavorare per l’edizione 2020. Il Beach Wrestling come altri sport che lo hanno preceduto come il Beach Volley o il Beach Soccer da qualche anno a questa parte non ha resistito al richiamo delle spiagge contesto ideale per una disciplina sportiva tra le più antiche al mondo, la Lotta. Le regole sono semplicissime, si combatte in costume da bagno in un cerchio di sabbia dal diametro di sei metri. Si prende 1 punto se si porta l’avversario fuori dall’area ci combattimento oppure gli si fa toccare il suolo con una parte del corpo che non siano mani o piedi, 2 punti se lo si proietta a terra in maniera da avere le spalle rivolte al suolo. Il primo che arriva a 3 punti vince l’incontro. Queste regole semplici rendono il Beach Wrestling uno sport facile e comprensibile agli spettatori e ai media. Al termine della giornata iniziata alle 08.30 con le operazioni di peso si è proceduto alla premiazione dei vari atleti nelle diverse categorie RAGAZZI - ESORDIENTI – CADETTI – JUNIOR e SENIOR sia maschili che femminili (quest’ultime hanno rappresentato il 40% degli atleti) per poi proseguire con la premiazione delle società al primo posto l’A.S.D. EVOLUTION ARTAGON FOGGIA con 130 punti, al secondo posto l’A.S.D. ATHLON CORATO con 116 punti, al terzo posto l’A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS MOLFETTA con 66 punti, al quarto posto l’A.S.D. NEW KODOKAN (BASILICATA) con 60 punti, al quinto posto l’A.S.D. TEAM GUERRAZZI con 54 punti, al sesto posto l’A.S.D. JUDO TRANI con 28 punti, al settimo posto l’A.S.D. GINNASTICA ANGIULLI con 28 punti, all’ ottavo posto l’A.S.D. IMPERIAL EAGLS (CAMPANIA) con 28 punti, al nono posto l’A.S.D. JUDO KDK LARINO (MOLISE) CON 6 PUNTI. Soddisfazione per il Presidente dell’ A.S.D. di capitanata Monica REFOLO per i risultati dei propri atleti che si sono aggiudicati ben 18 medaglie : 5 d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo. Un grazie a tutti per la bellissima giornata ai tecnici, agli atleti, agli ufficiali di gara, ai genitori, ai giornalisti, alle autorità del Comune di Margherita di Savoia, al responsabile del lido ALBATROS, al Comitato Regionale Puglia Lotta e soprattutto al Team Manager della Lotta Lucio CANEVA sempre attento e pronto a sostenere tutte le attività finalizzate alla crescita della LOTTA.