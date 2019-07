Da 2 luglio al 21 settembre prende il via l'Agìmus Festival a Mola di Bari Polignano a Mare Monopoli 01/07/2019 AgìmusFestival

STAGIONi_2019 (XXV) – RETE ORFEO FUTURO

2 luglio - 21 settembre

direzione artistica Piero Rotolo

Mola di Bari

Polignano a Mare

Monopoli



Tra gli ospiti, Joe Barbieri con un omaggio a Billie Holiday, la pianista cubana Marialy Pacheco con il percussionista maroccino Rhani Krija, i Neri per Caso e l’Orchestra Atipica Mocata



Quattordici appuntamenti per un’estate musicale tra due mondi, Europa e Americhe, classica e popolare, jazz e world. Con proposte che hanno in comune la ricerca di radici antiche e lontane. E uno sguardo capace di andare oltre i confini di genere, anche quando si tratta di proposte “accademiche” ma anche decisamente più “pop”. Sarà la lunga cavalcata dal 2 luglio al 21 settembre dell’AgìmusFestival, la rassegna estiva dell’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali diretta da Piero Rotolo nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro. Rassegna in programma a Mola di Bari, con escursioni a Polignano a Mare e Monopoli, che si aprirà, il 2 luglio, a Mola di Bari (Chiostro di Santa Chiara), con una finestra sul melodramma del Novecento nel segno di Rota e Puccini, con il dittico comprendente “Lo Scoiattolo in gamba” e “Gianni Schicchi” allestito con il Dipartimento di canto e teatro musicale del Conservatorio di Monopoli.

Si proseguirà con le immagini sonore dalla Spagna del Trio Palomares, impegnato in un programma di musiche di Albeniz, Falla e altri ancora fortemente impregnate di folclore iberico (7 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari). Mentre hanno contaminato la tradizione della propria terra con il jazz e il progressive i siciliani Oi Dipnoi, che con la loro musica hanno fatto il giro del mondo (10 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari).

Letteralmente tra due mondi, complice il tango, si muovono i musicisti del Patagonien Quartett, che reinterpretano il folclore sudamericano partendo da Vienna e dalla tradizione classica europea (12 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari; 13 luglio, Museo Pascali, Polignano a Mare), e quelli del Duo Perfetto, costruttori di un ponte davvero particolare tra Cagliari e Buenos Aires (14 luglio, Museo Pascali, Polignano a Mare). E viene da lontano anche il canto a cappella dei Neri per Caso, che ripropongono con le voci e i loro corpi-strumento i successi di questi anni e originali interpretazioni di molte hit internazionali (23 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari). E se ha il taglio della “celebrazione laica” l’omaggio a Billie Holiday di Joe Barbieri, tra i più eleganti cantautori in circolazione, per l’occasione coadiuvato da tre grandi del jazz italiano, Gabriele Mirabassi, Pietro Lussu e Luca Bulgarelli (25 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari), è un’apologia del ritmo il progetto MaroCuba dal groove irresistibile che vede insieme due giganti della musica internazionale, la pianista cubana Marialy Pacheco e il percussionista marocchino Rhani Krija (30 luglio, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari).

Mondi si incontrano anche in Swango, crasi di swing e tango operata da un siciliano, Fabrizio Mocata, con la sua orchestra “atipica” e un progetto costruito proprio nel Paese del “pensiero triste che si balla” (1 agosto, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari), e nella sintesi sonora del duo Shine composto da Kekko Fornarelli e Roberto Cherillo, che fondono jazz, elettronica, contaminazioni nordeuropee, trip-hop anglosassone e richiami alla musica orientale (4 agosto, “concerto all’alba” sul Lungomare Castello, Mola di Bari). E poi - dopo l’incursione nella lirica con la vincitrice del Concorso Valerio Gentile, Marianna Mappa (31 agosto, Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari) - c’è il musicista simbolo che ispira l’intera programmazione estiva dell’Agìmus, Louis Moreau Gottschalk, il pianista e compositore di New Orleans, cresciuto a Parigi e diventato il primo moderno promotore della fusione tra musica classica europea e musiche popolari afroamericane. Personaggio che l’Agìmus celebra nel bicentenario della nascita con una conversazione musicale tra due esperti dell’argomento, il pianista Domenico Di Leo e il musicologo Stefano Zenni (7 settembre, Conservatorio di Monopoli).

A chiudere l’intensa programmazione, un duo e un trio classici. Prima il clarinettista Rocco Parisi con il pianista Maurizio Barboro in un programma di fantasie e virtuosismi (15 settembre, Castello Angioino, Mola di Bari), poi il Tamèsis Piano Trio con perle di Dvorak, Shostakovich e Joun (21 settembre, Castello Angioino, Mola di Bari). Per un finale, anche questo, tra due mondi geografici, culturali e musicali.

PROGRAMMA





ANTEPRIMA

Martedi 2 luglio ore 20.45

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

“Lo Scoiattolo in gamba” di Nino Rota

“Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini

Giovanni Guarino, regia - Ettore Papadia, direttore

Ensemble del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli



Domenica 7 luglio ore 20.45

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Spagna y Flamenco

TRIO PALOMARES

Joaquín Palomares, violino - Fernando Espì, chitarra - Estefanìa Brao, danza

Musiche di Malats, Albéniz, Falla, Lorca e Sarasate



Mercoledi 10 luglio ore 20.45

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Sicilia tra folk, jazz e progressive

TRIO OI DIPNOI

Valerio Cairone, organetto, zampogna e voce

Marco Carnemolla, basso fretless e voce

Mario Gulisano, tamburello, marranzano, cajon, dumbek e voce



Venerdi 12 luglio ore 20.45

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Sabato 13 luglio ore 20.45

Museo Fondazione Pino Pascali – Polignano a Mare

in collaborazione TimCompetition ed Epos Teatro

Vincitori di concorsi internazionali

Saluti (latino-americani) da Vienna

PATAGONIEN QUARTETT

Christian Kausel, violino - Daygoro Serón, violoncello –

Maximiliano Igor, contrabbasso – Alejandro Lòpez, chitarra

Musiche di Torrese, Troilo, Strauss II, Gardel, Piazzolla, Marquez



Domenica 14 luglio ore 20.45

Museo Fondazione Pino Pascali – Polignano a Mare

in collaborazione TimCompetition ed Epos Teatro

Vincitori di concorsi internazionali

Da Bonaria a Buenos Aires

DUO PERFETTO

Clorinda Perfetto, pianoforte - Robert Witt, violoncello

Musiche di Granados, Cassadò, Piazzolla, Bragato, Iturralde,



EVENTI

Martedi 23 luglio ore 21.15

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Canto 2.0

NERI PER CASO



Giovedi 25 luglio ore 21.15

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Dear Billie Holliday

JOE BARBIERI QUARTET

Joe Barbieri, chitarra e voce - Gabriele Mirabassi, clarinetto - Pietro Lussu, pianoforte -

Luca Bulgarelli, contrabbasso



Martedi 30 luglio ore 21.15

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

MaroCuba

MARIALY PACHECO, pianoforte

RHANI KRIJA, batteria e percussioni



Giovedi 1 agosto ore 21.15

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Swango

L’ATIPICA MOCATA/Tango Wine Orquesta

Fabrizio Mocata, pianoforte e direzione - Ezio Borghese, bandoneon –

Sergio Zanforlin, violino - Michele Staino, contrabbasso

Ospite speciale da Buenos Aires, Sandra Luna - Coreografie, Piero e Maki



Domenica 4 agosto ore 5.30

Lungomare Castello – Mola di Bari

Concerto all’alba

in collaborazione Notte Bianca dei Giovani

SHINE

Kekko Fornarelli, pianoforte, sintetizzatori, samples

Roberto Cherillo, voce e sintetizzatori



CLOSING

Sabato 31 agosto ore 20.45

Chiostro Santa Chiara – Mola di Bari

Per Giovanni Padovano

MARIANNA MAPPA, soprano (1°premio Concorso Valerio Gentile)

ANGELA ZACCARIA, pianoforte

Musiche di Mascagni, Puccini, Giordano, Cilea, Gimenez, Luna, Chapì



Sabato 7 settembre ore 20.45

Salone del Conservatorio Rota - Monopoli

L’eroe dei due mondi

Omaggio a Louis Moreau Gottschalk nel bicentenario della nascita

Conversazione musicale

Domenico Di Leo, pianoforte - Stefano Zenni, musicologo



Domenica 15 settembre ore 20.45

Castello Angioino – Mola di Bari

Fantasie e virtuosismi

Rocco Parisi, clarinetto e clarinetto basso

Maurizio Barboro, pianoforte

Musiche di Schumann, Chopin, Schubert, Verdi, Debussy, Borne



Sabato 21 settembre ore 20.45

Castello Angioino – Mola di Bari

Vincitori di concorsi internazionali

in collaborazione TimCompetition

TAMÈSIS PIANO TRIO

Francesca Fierro, pianoforte - Andrea Montalbano, violino - Urška Horvat, violoncellista

Musiche di Dvorak, Shostakovic, Juon



BIGLIETTI

Concerto 23 luglio:

20 euro (posto unico numerato)

Concerti 25, 30 luglio:

20 euro (posto numerato); 15 euro (ridotto over 65/under 30)

Concerto 1 agosto:

15 euro (posto numerato); 12 euro (ridotto over 65/under 30)



BOOKING

www.vivaticket.it

centri vendita VivaTicket

Botteghino del Chiostro Santa Chiara (giorno del concerto)



(Gli under 30 che acquisteranno un biglietto per il concerto del 23 luglio avranno diritto a due ingressi omaggio relativi ai restanti concerti della programmazione 2019, eccetto eventi)



Altri Concerti:

BIGLIETTI

10 euro | 8 euro (>65anni) | 5 euro (<30anni) |

– Riduzione Family: 1 euro <18anni; ridotto per un adulto; intero per un adulto

– Ingresso gratuito per un accompagnatore di disabile non autosufficiente

– Progetto Scuola: convenzione con scuole che riconoscono crediti formativi per la frequenza di cicli di concerti

BOOKING

Biglietteria online www.associazionepadovano.it

Botteghino luogo e giorno dei concerti

Prenotazioni tel. 368568412



Concerto 2 luglio:

ingresso gratuito con prenotazione

Concerto all’alba 4 agosto:

accesso libero





AGÌMUSCARD

AgìmusCard_sostenitore (150€)

(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti, posto riservato)

AgìmusCard_fidelity (100€)

(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti eccetto “eventi”)

AgìmusCard_studente (20€)

(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti eccetto“eventi”)



L’AgìmusCard può essere sottoscritta in qualsiasi momento e conserva la validità per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Essa garantisce un vantaggioso, comodo e sicuro accesso (gratuito, senza code, senza prenotazioni, senza acquisto di biglietti per singoli concerti) ma, soprattutto,costituisce l’unico concreto sostegno all’attività dell’associazione, favorendone un costante potenziamento della qualità e quantità d’offerta



BONUS CULTURA

Utilizzabile da

Ragazzi nati nel 2000 (18app - esercente fisico-categoria “Concerti”)

Docenti di ruolo (Carta del Docente - esercente fisico – ambito “Spettacoli dal vivo”)